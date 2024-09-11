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Posted 11 сентября, 09:42

Published 11 сентября, 09:42

Modified 11 сентября, 10:28

Updated 11 сентября, 10:28

В ГИБДД рассказали о страшном ДТП с мотоциклистом, случившимся 10 сентября

В Госавтоинспекции Перми рассказали подробности страшного ДТП с мотоциклистом

11 сентября 2024, 09:42
Фото: chpdtpperm / Telegram

В ГИБДД рассказали о страшном ДТП с мотоциклистом, случившимся 10 сентября

Сюжет
Дтп
Авария могла произойти по вине водителя иномарки.

Стали известны подробности вчерашнего ДТП с мотоциклистом в Перми. Ранее читатели Properm.ru поделились с редакцией записью момента аварии с авторегистратора.

Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе городской ГИБДД, 10 сентября около 12:10 по ул. Куйбышева со стороны Яблочкова ехал автомобиль FORD TOURNEO. За рулем иномарки находился 67-летний пермяк. По предварительным данным, в районе дома по ул. Куйбышева, 127 водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом GR-500 под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП мотоциклист с травмами был госпитализирован в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

UPD. 15:25: В пресс-службе Минздрава Пермского края уточнили Properm.ru, что мужчина госпитализирован. Он находится в тяжелом состоянии, получает необходимую медицинскую помощь.

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