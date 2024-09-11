В Госавтоинспекции Перми рассказали подробности страшного ДТП с мотоциклистом

Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе городской ГИБДД, 10 сентября около 12:10 по ул. Куйбышева со стороны Яблочкова ехал автомобиль FORD TOURNEO. За рулем иномарки находился 67-летний пермяк. По предварительным данным, в районе дома по ул. Куйбышева, 127 водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом GR-500 под управлением 38-летнего водителя.