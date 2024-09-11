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Posted 11 сентября, 05:26

Published 11 сентября, 05:26

Modified 11 сентября, 05:28

Updated 11 сентября, 05:28

В Верещагино сегодня простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащими

В ходе СВО погибли два уроженца Верещагинского округа

11 сентября 2024, 05:26
Фото: Администрация Верещагинского округа

В Верещагино сегодня простятся с двумя погибшими на СВО военнослужащими

Сюжет
Армия
Мужчины погибли в возрасте 30 и 38 лет.

В ходе спецоперации на Украине погибли два уроженца Верещагинского округа Николай Политов и Федор Грязнов. Информация об этом появилась в сообществе администрации муниципалитета.

«Командир отделения 5 мотострелковой роты 2 мотострелкового батальона Николай Николаевич Политов погиб 23 мая. Гранатомётчик мотострелкового отделения мотострелкового взвода (в роте 3) мотострелковой роты отряда (штурмовой). Федор Викторович Грязнов скончался 2 августа», — сообщили власти округа.

Политов родился 5 апреля 1994 года в городе Дегтярск Свердловской области. После окончания Профессионального училища №61 работал сварщиком, а затем в строительной отрасли. Администрация Верещагинского округа приносят свои соболезнования жене погибшего Людмиле Федоровне, сестрам Инне, Анжелике, Наталье.

Федор Викторович родился 17 ноября 1985 года в Верещагино. Работал на комбинате хлебопродуктов, в сфере сельского хозяйства. «Наши соболезнования маме Раисе Аркадьевне, брату Андрею, сестре Юлии», — написали в соцсети местные власти.

Церемония прощания и митинг пройдет сегодня, 11 сентября в 11:30, в Верещагино на ул. Ульяновская, 140.

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