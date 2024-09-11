В ходе СВО погибли два уроженца Верещагинского округа

Политов родился 5 апреля 1994 года в городе Дегтярск Свердловской области. После окончания Профессионального училища №61 работал сварщиком, а затем в строительной отрасли. Администрация Верещагинского округа приносят свои соболезнования жене погибшего Людмиле Федоровне, сестрам Инне, Анжелике, Наталье.



Федор Викторович родился 17 ноября 1985 года в Верещагино. Работал на комбинате хлебопродуктов, в сфере сельского хозяйства. «Наши соболезнования маме Раисе Аркадьевне, брату Андрею, сестре Юлии», — написали в соцсети местные власти.



Церемония прощания и митинг пройдет сегодня, 11 сентября в 11:30, в Верещагино на ул. Ульяновская, 140.