В Кунгурском округе состоится митинг против размещения исправительного центра

Posted 11 сентября, 12:29
Published 11 сентября, 12:29
Modified 11 сентября, 12:30
Updated 11 сентября, 12:30
Завтра, 12 сентября, в поселке Комсомольский Кунгурского округа, пройдет митинг против размещения исправительного центра ГУФСИН. Начало митинга в 18:30. Об этом порталу Properm.ru сообщили представители инициативной группы жителей.
Как поясняют активисты, в центральной части поселка Комсомольский в общественно-культурной зоне с плотной жилой застройкой планируется создание режимного объекта ГУФСИН. Местные жители называют данный вариант размещени центра непродуманным.
В поселке идет сбор подписей против открытия Исправительного центра — собрано более 1400 подписей. Обращения с просьбой помочь в решении вопроса о запрете открытия Исправительного Центра отправлены в различные инстанции.
Центр будет открыт при птицефабрике «Комсомольская». В мае решение о создании Центра было принято руководством птицефабрики совместно с ГУФСИН по Пермскому краю. Жители поселка говорят о том, что администрацию округа просто уведомили о планах.
Прежде всего противников центра смущает место его расположения — в центре поселка, в здании бывшей конторы. Оно стоит в центре поселка, внутри жилого массива, состоящего из 2-х, 3-х, 4-х, 5-и этажных домов, частных домовладений. Рядом находится административное здание, где располагаются: отделение почты и Сбербанка, МФЦ, библиотека, управление ЖКХ.
Близко расположен памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, магазины, МАУДО «ДЮСШ „Лидер“, Центр Досуга, площадка для катания на коньках.
Маршруты передвижения осужденных к месту работы и обратно будут проходить через парк мимо детских образовательных учреждений, которые находятся за автомобильной трассой на окраине поселка, граничащей с садовыми участками: начальная школа для учащихся 1-4 классов, Детская школа искусств и Центр дополнительного образования.
«Мы понимаем, что исправительные центры в настоящее время — это возникшая необходимость. В их создании заинтересованы как предприятия бизнеса, так и ГУФСИН. ИЦ сейчас создаются при многих крупных предприятиях. Для их успешного функционирования необходимо в первую очередь рассчитывать их правильное размещение, чтобы их функционирование не ухудшало благополучие других людей», — говорит один из инициаторов митинга, Елена Барыбина.
По ее словам, птицефабрика и ГУФСИН утверждают, что процедура согласования с жителями не предусмотрена. Вместе с тем, при размещении центра необходимо учитывать установленные земельным и градостроительным законодательством параметры и требования, правовой режим земельного участка, допустимость размещения такого объекта на существующем земельном участке. Земельный участок, на котором планируется создание ИЦ расположен в общественно-деловой территориальной зоне (согласно генерального плана Кунгурского муниципального округа, утвержденного в 2021 году, на 5 лет), в границах которой предусмотрено и разрешено размещение административно-деловых, общественно-культурных и иных объектов местного значения, объектов общественного питания, бытового обслуживания и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Данная функциональная зона не предусматривает и размещение режимного объекта, утверждают активисты.
Изменение территориальной зоны осуществляется путем проведения публичных слушаний, то есть с учетом мнения жителей населенного пункта.
«Мы обращались к руководству птицефабрики с предложением разместить Центр в 4 км от поселка, где у ПТФ есть собственные модульные домики, где рядом кафе-магазин и автомобильная трасса и доставка осужденных к месту работы и обратно будет проходить организованно» — говорит активист. К сожалению, предложение было отвергнуто.
В июле пермяки провели вторую акцию против исправительного центра в Кировском районе. Ранее стало известно, что в учреждении будут содержаться ранее не судимые люди, совершившие преступления небольшой тяжести, — должники по алиментам, нарушители правил дорожного движения и подобные. Их привлекут к общественно-полезной работе — например, уборке мусора на улицах и озеленению города.