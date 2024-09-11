В Кунгурском округе состоится митинг против размещения исправительного центра

По ее словам, птицефабрика и ГУФСИН утверждают, что процедура согласования с жителями не предусмотрена. Вместе с тем, при размещении центра необходимо учитывать установленные земельным и градостроительным законодательством параметры и требования, правовой режим земельного участка, допустимость размещения такого объекта на существующем земельном участке. Земельный участок, на котором планируется создание ИЦ расположен в общественно-деловой территориальной зоне (согласно генерального плана Кунгурского муниципального округа, утвержденного в 2021 году, на 5 лет), в границах которой предусмотрено и разрешено размещение административно-деловых, общественно-культурных и иных объектов местного значения, объектов общественного питания, бытового обслуживания и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Данная функциональная зона не предусматривает и размещение режимного объекта, утверждают активисты.