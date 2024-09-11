properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted 11 сентября, 04:49

Published 11 сентября, 04:49

Modified 11 сентября, 05:00

Updated 11 сентября, 05:00

В Перми на маршрут № 4 вышел самый длинный в стране трамвай «Лев» модели 71-934

В Пермь вернулся самый длинный в России трамвай «Лев»

11 сентября 2024, 04:49
Фото: properm.ru

В Перми на маршрут № 4 вышел самый длинный в стране трамвай «Лев» модели 71-934

Выход трамвая на городские улицы обусловлен ростом пассажиропотока.

Вчера, 10 сентября, на улицы Перми вернулся самый длинный трамвай в России — «Лев» (модель 71-934). Он был изготовлен в единственном экземпляре. Как сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на МУП «Пермгорэлектротранс», выход трамвая на маршрут № обусловлен ростом пассажиропотока, связанный с началом учебного года.

Маршрут трамвая проходит от ст. Пермь II до микрорайона Висим. До этого вагон работал на маршруте №12, идущим в м/р Балатово. В настоящий момент работа этого рейса временно приостановлена из-за перекрытия трамвайного движения в Индустриальный район до окончания работ по строительству магистрали Карпинского-Крисанова.

Читайте также:
До 2030 года в Пермском крае планируется обновить 1609 автобусовДля нового автобусного маршрута №79 В Перми нашли подрядчика за 25,7 млнВ Перми от сегодня и до конца недели изменится движение всех трамвайных маршрутов
#Трамвай#Транспорт
Подпишитесь
Популярное