В Пермь вернулся самый длинный в России трамвай «Лев»

Posted 11 сентября, 04:49
Published 11 сентября, 04:49
Modified 11 сентября, 05:00
Updated 11 сентября, 05:00
Вчера, 10 сентября, на улицы Перми вернулся самый длинный трамвай в России — «Лев» (модель 71-934). Он был изготовлен в единственном экземпляре. Как сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на МУП «Пермгорэлектротранс», выход трамвая на маршрут № обусловлен ростом пассажиропотока, связанный с началом учебного года.
Маршрут трамвая проходит от ст. Пермь II до микрорайона Висим. До этого вагон работал на маршруте №12, идущим в м/р Балатово. В настоящий момент работа этого рейса временно приостановлена из-за перекрытия трамвайного движения в Индустриальный район до окончания работ по строительству магистрали Карпинского-Крисанова.