В Пермь вернулся самый длинный в России трамвай «Лев»

Вчера, 10 сентября, на улицы Перми вернулся самый длинный трамвай в России — «Лев» (модель 71-934). Он был изготовлен в единственном экземпляре. Как сообщает «Вкурсе.ру» со ссылкой на МУП «Пермгорэлектротранс», выход трамвая на маршрут № обусловлен ростом пассажиропотока, связанный с началом учебного года.