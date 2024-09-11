В Перми на пожаре в жилом доме был травмирован человек

Posted 11 сентября, 05:57
Published 11 сентября, 05:57
Modified 11 сентября, 05:59
Updated 11 сентября, 05:59
Вчера, 10 сентября, на пожаре в комнате жилого дома в Перми травмировался человек. До прибытия пожарных самостоятельно удалось эвакуироваться двум пермякам, сообщили Properm.ru в пресс-службе МЧС Прикамья.
Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 17:52. На место прибыли две единицы пожарной техники и девять человек личного состава. Выяснилось, что в комнате многоквартирного жилого дома горела мебель.
Площадь пожара — 5 кв. м.