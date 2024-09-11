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Posted 11 сентября, 05:57

Published 11 сентября, 05:57

Modified 11 сентября, 05:59

Updated 11 сентября, 05:59

В Перми на пожаре в жилом доме был травмирован человек

В Перми на пожаре в жилом доме был травмирован человек

11 сентября 2024, 05:57
Фото: 1MI
Сюжет
Эвакуация
Площадь пожара составила 5 кв. м.

Вчера, 10 сентября, на пожаре в комнате жилого дома в Перми травмировался человек. До прибытия пожарных самостоятельно удалось эвакуироваться двум пермякам, сообщили Properm.ru в пресс-службе МЧС Прикамья.

Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 17:52. На место прибыли две единицы пожарной техники и девять человек личного состава. Выяснилось, что в комнате многоквартирного жилого дома горела мебель.

Площадь пожара — 5 кв. м.

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