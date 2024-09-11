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Posted 11 сентября, 05:00

Published 11 сентября, 05:00

Modified 11 сентября, 05:17

Updated 11 сентября, 05:17

Уссурийский полиграф поразил в Перми еще почти 21 тыс. га леса

В Перми расширена на почти 21 тысячу га карантинная зона по уссурийскому полиграфу

11 сентября 2024, 05:00
Фото: properm.ru

Уссурийский полиграф поразил в Перми еще почти 21 тыс. га леса

Новые пораженные участки находятся, в том числе, в Курье и на Гайве.

В Перми выявлены новые участки леса, пораженные опасным вредителем — уссурийским полиграфом (Polygraphus proximus Blandford). Решением Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю на территории лесных массивов Пермского городского лесничества введена карантинная зона, сообщают в ведомстве.

Управлением изданы приказы от 10 сентября 2024 года «О введении карантинного фитосанитарного режима и об установлении карантинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту Уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford)» на территории Нижне-Курьинского участкового лесничества, Верхне-Курьинского участкового лесничества, Краснокамского участкового лесничества и Гайвинского участкового лесничества общей площадью 20 тыс. 981,02га.

Управление напоминает, что введенные карантинные фитосанитарные режимы направлены на своевременную локализацию очагов и исключение распространения карантинного объекта.

В июне 2024 года Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю по результатам мониторинга лесного массива введены карантинные фитосанитарные режимы и установлены новые карантинные фитосанитарные зоны по уссурийскому полиграфу (Polygraphus proximus Blandford).

Карантинные режимы введены на территории Пермского муниципального округа, Лобановского территориального управления и Юговского территориального управления на общей площади 49 тыс. 91,92 га.

Общая площадь карантинных фитосанитарных зон по уссурийскому полиграфу в Пермском крае в июне составляла 137 тыс. 145,55 га.

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