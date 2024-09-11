В Перми расширена на почти 21 тысячу га карантинная зона по уссурийскому полиграфу

Управлением изданы приказы от 10 сентября 2024 года «О введении карантинного фитосанитарного режима и об установлении карантинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту Уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford)» на территории Нижне-Курьинского участкового лесничества, Верхне-Курьинского участкового лесничества, Краснокамского участкового лесничества и Гайвинского участкового лесничества общей площадью 20 тыс. 981,02га.