В Перми расширена на почти 21 тысячу га карантинная зона по уссурийскому полиграфу

Posted 11 сентября, 05:00
Published 11 сентября, 05:00
Modified 11 сентября, 05:17
Updated 11 сентября, 05:17
В Перми выявлены новые участки леса, пораженные опасным вредителем — уссурийским полиграфом (Polygraphus proximus Blandford). Решением Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю на территории лесных массивов Пермского городского лесничества введена карантинная зона, сообщают в ведомстве.
Управлением изданы приказы от 10 сентября 2024 года «О введении карантинного фитосанитарного режима и об установлении карантинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту Уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford)» на территории Нижне-Курьинского участкового лесничества, Верхне-Курьинского участкового лесничества, Краснокамского участкового лесничества и Гайвинского участкового лесничества общей площадью 20 тыс. 981,02га.
Управление напоминает, что введенные карантинные фитосанитарные режимы направлены на своевременную локализацию очагов и исключение распространения карантинного объекта.
В июне 2024 года Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю по результатам мониторинга лесного массива введены карантинные фитосанитарные режимы и установлены новые карантинные фитосанитарные зоны по уссурийскому полиграфу (Polygraphus proximus Blandford).
Карантинные режимы введены на территории Пермского муниципального округа, Лобановского территориального управления и Юговского территориального управления на общей площади 49 тыс. 91,92 га.
Общая площадь карантинных фитосанитарных зон по уссурийскому полиграфу в Пермском крае в июне составляла 137 тыс. 145,55 га.