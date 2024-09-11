В Перми рухнула стена пятиэтажки по улице Клары Цеткин

Posted 11 сентября, 05:55
Published 11 сентября, 05:55
Modified 11 сентября, 06:18
Updated 11 сентября, 06:18
В Перми, в кирпичной пятиэтажке по улице Клары Цеткин, 13 рухнула стена. Об этом сообщают свидетели в соцсетях.
В ГУ МЧС по Пермскому краю порталу Properm.ru пояснили, что упали не несущие внутренние перегородки в душевой на первом этаже. Пострадавших нет. Эвакуировано 16 человек.
На месте работают оперативные службы.
Кирпичный пятиэтажный дом по адресу улица Клары Цеткин, 13, построен в 1967 году.
12 марта 2019 года в Кунгуре рухнула крыша Гостиного двора.