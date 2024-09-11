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Posted 11 сентября, 05:55

Published 11 сентября, 05:55

Modified 11 сентября, 06:18

Updated 11 сентября, 06:18

В Перми разрушилась стена пятиэтажки по улице Клары Цеткин, 13

В Перми рухнула стена пятиэтажки по улице Клары Цеткин

11 сентября 2024, 05:55
Фото: properm.ru

В Перми разрушилась стена пятиэтажки по улице Клары Цеткин, 13

В результате падения стены пострадавших нет.

В Перми, в кирпичной пятиэтажке по улице Клары Цеткин, 13 рухнула стена. Об этом сообщают свидетели в соцсетях.

В ГУ МЧС по Пермскому краю порталу Properm.ru пояснили, что упали не несущие внутренние перегородки в душевой на первом этаже. Пострадавших нет. Эвакуировано 16 человек.

На месте работают оперативные службы.

Кирпичный пятиэтажный дом по адресу улица Клары Цеткин, 13, построен в 1967 году.

12 марта 2019 года в Кунгуре рухнула крыша Гостиного двора.

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#Происшествия#Пермь
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