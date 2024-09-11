В Пермском крае стартовал сезонный подъем заболеваемости ОРВИ

В медицинских учреждениях региона началась вакцинация от гриппа. В регион привезли более 765 тыс. доз вакцины, до конца текущего года ожидается поступление около 512 тыс. доз. Сделать прививку можно во всех поликлиниках, кроме того, работают примерно 600 мобильных бригад, которые проводят вакцинацию сотрудников организованных коллективов, в том числе работников предприятий.