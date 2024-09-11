В Пермском крае стартовал сезонный подъем заболеваемости ОРВИ

Posted 11 сентября, 04:29
Published 11 сентября, 04:29
Modified 11 сентября, 04:32
Updated 11 сентября, 04:32
В Пермском крае за прошлую неделю, со 2 по 8 сентября, зафиксировано 12 тыс. 494 случая заболевания ОРВИ. Эпидемический порог не превышен. По информации Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют такие возбудители как вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы.
Как рассказали в Минздраве Прикамья, эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начинается в конце ноября — начале декабря и продолжается в начале следующего года, затрагивая первые 4-6 недель. К марту показатели заболеваемости стабилизируются.
В медицинских учреждениях региона началась вакцинация от гриппа. В регион привезли более 765 тыс. доз вакцины, до конца текущего года ожидается поступление около 512 тыс. доз. Сделать прививку можно во всех поликлиниках, кроме того, работают примерно 600 мобильных бригад, которые проводят вакцинацию сотрудников организованных коллективов, в том числе работников предприятий.
Медики рекомендуют в первую очередь сделать прививку от гриппа детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Последним рекомендуется вакцинация, потому что хроническое течение болезни снижает иммунитет, и организм становится более подвержен заражению.