В пригороде Перми лошадей поили подозрительной водой

Posted 11 сентября, 13:05
Published 11 сентября, 13:05
Modified 11 сентября, 14:00
Updated 11 сентября, 14:00
В ходе проверки условий содержания лошадей в Пермском округе выявлены нарушения. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Специалистами управления в августе была проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя Азановой Г.А.
В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
— не предоставлены ветеринарных сопроводительных документов на корма;
— вода, используемая для поения лошадей и приготовления кормов, не исследована на соответствие ее требованиям к питьевой воде;
Это нарушает ветеринарное законодательство. 10 сентября Управлением индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6, ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа.
В начале года городские власти напомнили пермякам о запрете прогулок на лошадях на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес». Несмотря на это, неустановленные лица организуют здесь прокат и езду на лошадях. Это приводит к повреждению почвы и обустроенных дорожек в лесу.