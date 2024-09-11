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Posted 11 сентября, 13:05

Published 11 сентября, 13:05

Modified 11 сентября, 14:00

Updated 11 сентября, 14:00

В Пермском округе выявлены нарушения в содержании лошадей

В пригороде Перми лошадей поили подозрительной водой

11 сентября 2024, 13:05
Фото: 1MI

В Пермском округе выявлены нарушения в содержании лошадей

Кроме того, не обнаружены документы на корма.

В ходе проверки условий содержания лошадей в Пермском округе выявлены нарушения. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Специалистами управления в августе была проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя Азановой Г.А.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

— не предоставлены ветеринарных сопроводительных документов на корма;

— вода, используемая для поения лошадей и приготовления кормов, не исследована на соответствие ее требованиям к питьевой воде;

Это нарушает ветеринарное законодательство. 10 сентября Управлением индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6, ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа.

В начале года городские власти напомнили пермякам о запрете прогулок на лошадях на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес». Несмотря на это, неустановленные лица организуют здесь прокат и езду на лошадях. Это приводит к повреждению почвы и обустроенных дорожек в лесу.

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#Общество#Экономика#Пермь#Лошади#Лошадь
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