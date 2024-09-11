В Прикамье введут отдельные стипендии для студентов-целевиков

Posted 11 сентября, 06:33
Published 11 сентября, 06:33
Modified 11 сентября, 06:48
Updated 11 сентября, 06:48
В Прикамье студенты-целевики педагогических направлений будут получать отдельную стипендию. Планируемый размер стипендии — 10 тыс. рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Ранее глава региона, на заседании Правительства в августе, поручал Минобру Прикамья проработать этот вопрос. «Стипендии будут получать студенты вузов, которые выбрали востребованные педагогические профили подготовки — физику, химию, биологию, информатику, математику», — пишет Махонин в соцсети. Если законопроект будет принят, то стипендию студенты смогут получать уже с 1 сентября 2025 года.