В Прикамье введут отдельные стипендии для студентов-целевиков

Ранее глава региона, на заседании Правительства в августе, поручал Минобру Прикамья проработать этот вопрос. «Стипендии будут получать студенты вузов, которые выбрали востребованные педагогические профили подготовки — физику, химию, биологию, информатику, математику», — пишет Махонин в соцсети. Если законопроект будет принят, то стипендию студенты смогут получать уже с 1 сентября 2025 года.