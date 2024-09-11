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Posted 11 сентября, 06:33

Published 11 сентября, 06:33

Modified 11 сентября, 06:48

Updated 11 сентября, 06:48

В Прикамье введут отдельные стипендии для студентов-целевиков

В Прикамье введут отдельные стипендии для студентов-целевиков

11 сентября 2024, 06:33
Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина
Сюжет
Касается каждого
Стипендия составит 10 тыс. рублей.

В Прикамье студенты-целевики педагогических направлений будут получать отдельную стипендию. Планируемый размер стипендии — 10 тыс. рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Ранее глава региона, на заседании Правительства в августе, поручал Минобру Прикамья проработать этот вопрос. «Стипендии будут получать студенты вузов, которые выбрали востребованные педагогические профили подготовки — физику, химию, биологию, информатику, математику», — пишет Махонин в соцсети. Если законопроект будет принят, то стипендию студенты смогут получать уже с 1 сентября 2025 года.

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