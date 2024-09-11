В работе перевозчика, чей автобус Березники –Пермь попал в ДТП, выявлены нарушения

Posted 11 сентября, 14:31
Published 11 сентября, 14:31
Modified 11 сентября, 14:33
Updated 11 сентября, 14:33
Прокуратура Березников после происшествия с пассажирским автобусом, перевернувшимся на трассе Березники-Пермь в июне 2024 года, провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности перевозчика — ИП Н. Г. Шкляр, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Оказалось, что требования в сфере охраны труда работодателем не соблюдаются — ряд сотрудников допущены к работе без проведения вводного инструктажа, медицинских осмотров и обязательного психиатрического освидетельствования. На предприятии средства индивидуальной защиты водителям не выдаются. Не организована специальная оценка условий труда водителей и кондукторов, надлежащим образом не проводится обучение работников по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим.
По итогам проверки перевозчику, ИП Н. Г. Шкляр, внесено представление, которое удовлетворено. Также инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности по ч. ч. 1-4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Материалы направлены для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда в Пермском крае.
Днем 12 июня произошла авария с пассажирским автобусом «Березники -Пермь». В районе деревни Романово после выезда из Березников водитель не справился с управлением. По одной из версий, он потерял сознание. По словам очевидцев, перед ДТП мужчина упал с водительского места в проход и потерял сознание. Официальных подтверждений этому нет.
В автобусе в момент переворачивания в кювет находился в момент аварии 41 пассажир (по релизу СКР — не менее 26 пассажиров). 12 человек получили травмы, трое госпитализированы.
Рейс выполнял автобус ИП Н. Г. Шкляр. Предпринимательница в 2021 году заключила пятилетний контракт на межмуниципальные перевозки, в том числе на маршруте Березники-Пермь, срок его исполнения истекает в 2027 году. Размер контракта — 1,12 млрд рублей. Заказчик контракта — ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края».