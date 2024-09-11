В работе перевозчика, чей автобус Березники –Пермь попал в ДТП, выявлены нарушения

Днем 12 июня произошла авария с пассажирским автобусом «Березники -Пермь». В районе деревни Романово после выезда из Березников водитель не справился с управлением. По одной из версий, он потерял сознание. По словам очевидцев, перед ДТП мужчина упал с водительского места в проход и потерял сознание. Официальных подтверждений этому нет.