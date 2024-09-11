В РЭУ им. Г. В. Плеханова открылась базовая кафедра РЭО

Posted 11 сентября, 10:06
Published 11 сентября, 10:06
Modified 11 сентября, 10:06
Updated 11 сентября, 10:06
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что РЭУ им. Г. В. Плеханова является одним из сильнейших российских вузов, вовлеченных в экологическую тему. Он напомнил, что сотрудничество РЭО с вузом по образовательному и научному вопросам началось ещё в 2021-м. А сейчас для студентов начала работу первая базовая кафедра оператора. Буцаев подчеркнул, что здесь будут готовиться квалифицированные кадры для экономики замкнутого цикла. Сам гендиректор РЭО стал заведующим кафедры. Он также поблагодарил университет и лично ректора Ивана Васильевича Лобанова. Об этом пишет портал 56orb.ru.
Базовая кафедра РЭО работает в структуре университета с 3 апреля прошлого года. Всего в РЭУ им. Г. В. Плеханова реализуется шесть образовательных программ, в разработке которых Российский экологический оператор принял активное участие. В список вошли «Экология и экономика природопользования» для бакалавриата, «Зеленая экономика и управление ресурсами» и «ESG-трансформация предприятий» для магистратуры, а также три программы для дополнительного профессионального образования.
В данный момент на кафедре обучаются 16 магистров. Также программу дополнительного профессионального образования уже прошли 404 человека, из которых 116 заняты в сфере обращения с отходами и экономики замкнутого цикла в новых российских регионах.