В РЭУ им. Г. В. Плеханова открылась базовая кафедра РЭО

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что РЭУ им. Г. В. Плеханова является одним из сильнейших российских вузов, вовлеченных в экологическую тему. Он напомнил, что сотрудничество РЭО с вузом по образовательному и научному вопросам началось ещё в 2021-м. А сейчас для студентов начала работу первая базовая кафедра оператора. Буцаев подчеркнул, что здесь будут готовиться квалифицированные кадры для экономики замкнутого цикла. Сам гендиректор РЭО стал заведующим кафедры. Он также поблагодарил университет и лично ректора Ивана Васильевича Лобанова. Об этом пишет портал 56orb.ru.