В США рассказали об опасном ингредиенте мороженого

Результаты исследования были опубликованы в специализированном журнале Gut Microbes. Ученые провели эксперимент на мышах, разделив их на две группы. Одной группе была дана диета с добавлением 7,5% гуара и 2,5% целлюлозы, а другой, которая была контрольной, — с 10% клетчатки, пишет 360ru.