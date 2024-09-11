В США рассказали об опасном ингредиенте мороженого

Posted 11 сентября, 05:00
Published 11 сентября, 05:00
Modified 15 сентября, 01:03
Updated 15 сентября, 01:03
Результаты исследования были опубликованы в специализированном журнале Gut Microbes. Ученые провели эксперимент на мышах, разделив их на две группы. Одной группе была дана диета с добавлением 7,5% гуара и 2,5% целлюлозы, а другой, которая была контрольной, — с 10% клетчатки, пишет 360ru.
По окончании месячного эксперимента мыши в течение недели употребляли воду с декстрансульфатом натрия, веществом, способным вызвать воспалительные процессы и имитировать заболевания пищеварительной системы.
В итоге ученые пришли к выводу, что мыши, потреблявшие большое количество гуара, столкнулись с серьезными воспалительными заболеваниями кишечника, такими как язвенный колит. Кроме того, у них произошли изменения в составе микроорганизмов.
Исследователи пояснили, что чрезмерное употребление гуара может вызвать негативные последствия у людей, но результаты эксперимента на животных не всегда полностью отражают процессы, происходящие в организме человека.