properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 02:51

Published Сегодня, 02:51

Modified Сегодня, 02:53

Updated Сегодня, 02:53

С 2025 года власти Перми планируют ввести туристический налог в размере 100 руб.

Власти Перми хотят ввести туристический налог

11 сентября 2024, 02:51
Фото: properm.ru

С 2025 года власти Перми планируют ввести туристический налог в размере 100 руб.

Предлагаемый платеж составляет 100 рублей.
Сюжет
Льготы

С 2025 года власти Перми планируют ввести туристический налог. Предлагаемая минимальная сумма составила 100 рублей. Таким образом, в 2025 году планируется собрать порядка 66,2 млн рублей, а в 2026 году — 88,3 млн рублей, сообщает «Ъ-Прикамье».

Налог затронет городские отели и хостелы. Деньги пойдут на финансирование строительства и развитие местной туристической инфраструктуры. Платеж будет взиматься с постояльцев, приезжающих в Пермь на более чем двое суток. Как сообщает один из источников издания, предусмотрены льготные категории, с которых налог взиматься не будет — это инвалиды, многодетные семьи, ветераны СВО и других боевых действий. Кроме того, налог не будет взиматься с жителей всего Прикамья.

По мнению депутатов, что нововведение может быть эффективным. Отельеры же отнеслись к предложению администрации скептически.

Читайте также:
Стала известна культурно-деловая программа мероприятий в Прикамье на эту осеньНовым главой департамента общественной безопасности Перми стал Константин КузьменкоВ Чердыни построят визит-центр
#Отели#Пермь#Многодетные семьи#Льготы#Туризм#Налог#Инвалиды#Депутаты#Администрация#Прикамье#Хостелы#Инфраструктура
Подпишитесь
Подозреваемого в убийстве пермского следователя отправили в СИЗО
Вчера, 14:03
«Расследование убийств было его коньком». Друг — о погибшем пермском следователе
Вчера, 13:36
Появилось новое видео с котятами снежного барса из пермского зоопарка
Вчера, 11:26
Этой осенью «бабье лето» в Прикамье будет одним из самых длинных за десятилетия
Вчера, 11:04
Новый глава ПНИПУ провел масштабные кадровые перестановки в ректорате
Вчера, 08:10
Три тысячи сотрудников «Газпром нефти» поборолись за звание лучшего
Вчера, 13:35