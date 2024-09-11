Власти Перми хотят ввести туристический налог

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С 2025 года власти Перми планируют ввести туристический налог. Предлагаемая минимальная сумма составила 100 рублей. Таким образом, в 2025 году планируется собрать порядка 66,2 млн рублей, а в 2026 году — 88,3 млн рублей, сообщает «Ъ-Прикамье».
Налог затронет городские отели и хостелы. Деньги пойдут на финансирование строительства и развитие местной туристической инфраструктуры. Платеж будет взиматься с постояльцев, приезжающих в Пермь на более чем двое суток. Как сообщает один из источников издания, предусмотрены льготные категории, с которых налог взиматься не будет — это инвалиды, многодетные семьи, ветераны СВО и других боевых действий. Кроме того, налог не будет взиматься с жителей всего Прикамья.
По мнению депутатов, что нововведение может быть эффективным. Отельеры же отнеслись к предложению администрации скептически.