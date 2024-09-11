Власти Перми ищут перевозчиков на 14 автобусных маршрутов

Posted 11 сентября, 09:54
Published 11 сентября, 09:54
Modified 11 сентября, 09:57
Updated 11 сентября, 09:57
Администрация Перми начала отбор подрядчиков на обслуживание 14 автобусных маршрутов: №1, 4, 14, 27, 32, 40, 45, 47, 50, 53, 59, 67, 71 и 77. С перевозчиками будут заключены пятилетние контракты на 2025–2030 годы.
Как сообщили власти краевой столицы, у действующих перевозчиков в следующем году заканчиваются контракты на обслуживание данных маршрутов. В новых договорах предполагаются требования к перевозчикам и технике. Согласно нововведениям, в автобусах должны быть тревожные кнопки, датчики температуры для контроля кондиционеров, а также увеличенное количеством валидаторов.
При этом общественный транспорт не должен быть старше 2024 года. Обязательное требование для автобусов сегмента большого класса — длина более 11,5 метров. Именно так, удастся не допускать работу на маршрутах двухдверных машин длиной 10,4 метра, считающиеся большим классом, но имеющие меньшую вместимость относительно двенадцатиметровых автобусов. Также обязательным условием станет использование газомоторной или электрической техники всех классов вместимости, помимо малого.