Власти Перми ищут перевозчиков на 14 автобусных маршрутов

При этом общественный транспорт не должен быть старше 2024 года. Обязательное требование для автобусов сегмента большого класса — длина более 11,5 метров. Именно так, удастся не допускать работу на маршрутах двухдверных машин длиной 10,4 метра, считающиеся большим классом, но имеющие меньшую вместимость относительно двенадцатиметровых автобусов. Также обязательным условием станет использование газомоторной или электрической техники всех классов вместимости, помимо малого.