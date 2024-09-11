Власти Перми намерены создать полноценный речной вокзал

В годы СССР здание использовалось как речной вокзал. Позже его эксплуатировали под торговлю. В 2010-м году здесь открылся музей современного искусства PERMM, однако спустя три года учреждение переехало по причине аварийного состояния здания. Музей «Россия — моя история» занимает здание Речного вокзала с 2017 года.