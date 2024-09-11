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Posted 11 сентября, 07:04

Published 11 сентября, 07:04

Modified 11 сентября, 07:06

Updated 11 сентября, 07:06

Власти Перми намерены создать полноценный речной вокзал на Перми I

Власти Перми намерены создать полноценный речной вокзал

11 сентября 2024, 07:04
Фото: rechnojvokzalperm.ru

Власти Перми намерены создать полноценный речной вокзал на Перми I

Вокзал займет часть площади в здании по ул. Монастырской, 2 (корпус 1).

Власти Пермского края хотят создать полноценный речной вокзал на Перми I. Строение займет часть площадей в здании по ул. Монастырской, 2 (корпус 1). Об рассказал губернатор региона Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с представителями СМИ.

«Часть Речного вокзала будет использоваться по своему прямому назначению и, надеюсь, музей „Россия — моя история“ получит своего нового посетителя. Планируем к началу следующей навигации завершить все работы», — сообщил глава Прикамья вопрос Business Class.

В годы СССР здание использовалось как речной вокзал. Позже его эксплуатировали под торговлю. В 2010-м году здесь открылся музей современного искусства PERMM, однако спустя три года учреждение переехало по причине аварийного состояния здания. Музей «Россия — моя история» занимает здание Речного вокзала с 2017 года.

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#Пермский край#Речной вокзал#Торговля#Музей#Россия - моя история#Современное искусство#Монастырская улица#Аварийное состояние
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