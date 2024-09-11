Власти Перми намерены создать полноценный речной вокзал

Posted 11 сентября, 07:04
Published 11 сентября, 07:04
Modified 11 сентября, 07:06
Updated 11 сентября, 07:06
Власти Пермского края хотят создать полноценный речной вокзал на Перми I. Строение займет часть площадей в здании по ул. Монастырской, 2 (корпус 1). Об рассказал губернатор региона Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с представителями СМИ.
«Часть Речного вокзала будет использоваться по своему прямому назначению и, надеюсь, музей „Россия — моя история“ получит своего нового посетителя. Планируем к началу следующей навигации завершить все работы», — сообщил глава Прикамья вопрос Business Class.
В годы СССР здание использовалось как речной вокзал. Позже его эксплуатировали под торговлю. В 2010-м году здесь открылся музей современного искусства PERMM, однако спустя три года учреждение переехало по причине аварийного состояния здания. Музей «Россия — моя история» занимает здание Речного вокзала с 2017 года.