Волонтеры филиала «ПМУ» помогли очистить Черняевский лес

Posted 11 сентября, 09:18
Published 11 сентября, 09:18
Modified 11 сентября, 09:20
Updated 11 сентября, 09:20
Молодые сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми приняли участие в природоохранном слете „Очистим Черняевский лес“. Мероприятие ежегодно организуют подшефная предприятию школа №132 и Пермское городское лесничество.
Волонтеры филиала «ПМУ» вместе со старшеклассниками и студентами Краевого индустриального техникума убрали накопившийся за лето мусор во втором квартале Черняевского леса — между улицами Подлесная и Малкова.
Галина Крапивина, руководитель Совета молодежи, специалист отдела социального развития филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:
— Мы рады объединить усилия в борьбе за чистоту окружающей среды с нашими социальными партнерами — школой №132 и Краевым индустриальным техникумом. Весной мы вместе высаживали в Черняевском лесу новые деревья, сейчас убираем мусор. Для нас это возможность делом выразить нашу любовь к природе и к родному городу.
В этом году экологический слет проходит с 10 по 18 сентября. За этот период в мероприятии примут участие более 650 человек: школьники разных возрастов и их родители, студенты и рабочая молодежь.
Совет молодежи филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ — организация молодых сотрудников предприятия, деятельность которой направлена на адаптацию новых сотрудников, организацию их обучения и развития, открытие новых возможностей для самореализации. Совет молодежи „ПМУ“ проводит мероприятия для сплочения коллектива, квизы, тематический сплав, большое внимание уделяет волонтерству. С актуальными вакансиями в филиале „ПМУ“ можно познакомиться по ссылке.