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Posted 11 сентября, 09:18

Published 11 сентября, 09:18

Modified 11 сентября, 09:20

Updated 11 сентября, 09:20

Волонтеры филиала «ПМУ» помогли очистить Черняевский лес

Волонтеры филиала «ПМУ» помогли очистить Черняевский лес

11 сентября 2024, 09:18
Фото: Ольга Багина
Экологическая акция продлится до 18 сентября.

Молодые сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми приняли участие в природоохранном слете „Очистим Черняевский лес“. Мероприятие ежегодно организуют подшефная предприятию школа №132 и Пермское городское лесничество.

Волонтеры филиала «ПМУ» вместе со старшеклассниками и студентами Краевого индустриального техникума убрали накопившийся за лето мусор во втором квартале Черняевского леса — между улицами Подлесная и Малкова.

Фото: Ольга Багина.

Галина Крапивина, руководитель Совета молодежи, специалист отдела социального развития филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:

— Мы рады объединить усилия в борьбе за чистоту окружающей среды с нашими социальными партнерами — школой №132 и Краевым индустриальным техникумом. Весной мы вместе высаживали в Черняевском лесу новые деревья, сейчас убираем мусор. Для нас это возможность делом выразить нашу любовь к природе и к родному городу.

В этом году экологический слет проходит с 10 по 18 сентября. За этот период в мероприятии примут участие более 650 человек: школьники разных возрастов и их родители, студенты и рабочая молодежь.

Совет молодежи филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ — организация молодых сотрудников предприятия, деятельность которой направлена на адаптацию новых сотрудников, организацию их обучения и развития, открытие новых возможностей для самореализации. Совет молодежи „ПМУ“ проводит мероприятия для сплочения коллектива, квизы, тематический сплав, большое внимание уделяет волонтерству. С актуальными вакансиями в филиале „ПМУ“ можно познакомиться по ссылке.

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