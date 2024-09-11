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Posted 11 сентября, 02:54

Published 11 сентября, 02:54

Modified 16 сентября, 03:01

Updated 16 сентября, 03:01

Врач-педиатр МОЦОМДа сообщила о пользе и вреде арбуза

11 сентября 2024, 02:54
Руководитель кабинета врача-педиатра участковой детской поликлиники N2 МОЦОМДа, Елена Ряскова, поделилась информацией об эффекте арбуза на организм людей. По ее мнению, данный фрукт не только содержит много жидкости, но также включает разнообразные витамины и минералы.

Например, калий, магний, натрий и фосфор. Более того, арбуз способствует выводу из организма вредных веществ и токсинов. Интенсивный оттенок мякоти обусловлен наличием ликопина. Антиоксиданты, сущность которых присутствует в сладком плоде, предотвращают появление свободных радикалов. Кроме того, фрукт повышает общий тонус организма.

Врач отметила, что 100 граммов мякоти может обеспечить человеку более половины рекомендуемой суточной дозы магния, а клетчатка помогает снизить уровень холестерина.

Елена Ряскова предупредила, что арбуз обладает мочегонным и желчегонным эффектом. И поскольку он может вызывать газообразование, его рекомендуется употреблять отдельно от других продуктов, пишет regions.ru.

Тем временем фрукт содержит нитраты, что способно привести к серьезному отравлению и возможному развитию онкологических заболеваний, так как нитраты превращаются в нитриты в пищеварительной системе человека.

Она также отметила, что не следует выбирать уже нарезанный арбуз, потому что в мякоти могут скрываться вредные микроорганизмы. Для того чтобы подобрать качественный плод, нужно обратить внимание на окраску мякоти. Если она слишком яркая, это указывает на высокое содержание нитратов в арбузе. Также стоит обращать внимание на волокна у корки фрукта. Желательно, чтобы они были белого цвета. В арбузе с содержанием нитратов волокна имеют характерный желтоватый оттенок, а в мякоти есть плотные зернышки желтоватого цвета.

Врач рекомендует проверить арбуз перед его употреблением. Например, можно опустить небольшой кусочек арбуза в стакан с водой. Если фрукт качественный, то вода должна помутнеть.

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