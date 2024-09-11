Врач-педиатр МОЦОМДа сообщила о пользе и вреде арбуза

Она также отметила, что не следует выбирать уже нарезанный арбуз, потому что в мякоти могут скрываться вредные микроорганизмы. Для того чтобы подобрать качественный плод, нужно обратить внимание на окраску мякоти. Если она слишком яркая, это указывает на высокое содержание нитратов в арбузе. Также стоит обращать внимание на волокна у корки фрукта. Желательно, чтобы они были белого цвета. В арбузе с содержанием нитратов волокна имеют характерный желтоватый оттенок, а в мякоти есть плотные зернышки желтоватого цвета.