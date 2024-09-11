Врач-педиатр МОЦОМДа сообщила о пользе и вреде арбуза

Posted 11 сентября, 02:54
Published 11 сентября, 02:54
Modified 16 сентября, 03:01
Updated 16 сентября, 03:01
Например, калий, магний, натрий и фосфор. Более того, арбуз способствует выводу из организма вредных веществ и токсинов. Интенсивный оттенок мякоти обусловлен наличием ликопина. Антиоксиданты, сущность которых присутствует в сладком плоде, предотвращают появление свободных радикалов. Кроме того, фрукт повышает общий тонус организма.
Врач отметила, что 100 граммов мякоти может обеспечить человеку более половины рекомендуемой суточной дозы магния, а клетчатка помогает снизить уровень холестерина.
Елена Ряскова предупредила, что арбуз обладает мочегонным и желчегонным эффектом. И поскольку он может вызывать газообразование, его рекомендуется употреблять отдельно от других продуктов, пишет regions.ru.
Тем временем фрукт содержит нитраты, что способно привести к серьезному отравлению и возможному развитию онкологических заболеваний, так как нитраты превращаются в нитриты в пищеварительной системе человека.
Она также отметила, что не следует выбирать уже нарезанный арбуз, потому что в мякоти могут скрываться вредные микроорганизмы. Для того чтобы подобрать качественный плод, нужно обратить внимание на окраску мякоти. Если она слишком яркая, это указывает на высокое содержание нитратов в арбузе. Также стоит обращать внимание на волокна у корки фрукта. Желательно, чтобы они были белого цвета. В арбузе с содержанием нитратов волокна имеют характерный желтоватый оттенок, а в мякоти есть плотные зернышки желтоватого цвета.
Врач рекомендует проверить арбуз перед его употреблением. Например, можно опустить небольшой кусочек арбуза в стакан с водой. Если фрукт качественный, то вода должна помутнеть.