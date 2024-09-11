За получение взятки задержан еще один бывший чиновник пермской мэрии

Posted 11 сентября, 06:31
Published 11 сентября, 06:31
Modified 11 сентября, 06:33
Updated 11 сентября, 06:33
В рамках расследования уголовного дела о взятках начальнику УКС Перми на прошлой неделе был задержан бывший директор МКУ «Управление технического заказчика» Андрей Кудрявцев, стало известно журналисту Properm.ru. В последнее время он занимал пост замдиректора ООО СК «Парма».
По ходатайству следствия судья Дзержинского районного суда Оксана Бабанина в прошлую пятницу отправила его в СИЗО до 6 ноября, рассказали журналисту Properm.ru в инстанции. По информации собеседников журналиста Properm.ru в следствии, Кудрявцева обвиняют в получении от владельца строительно-монтажного «Треста №6» Сергея Микова взятки и виде земельного участка за приемку не выполненных, или выполненных ненадлежащим образом. Оценочная стоимость участка — 300 тыс. рублей.
Адвокаты Кудрявцева его арест в СИЗО обжаловали, сегодня во второй половине дня в Пермском краевом суде будут рассматривать апелляционную жалобу на арест.
ООО «Парма», где после увольнения из структур мэрии был трудоустроен Кудрявцев, в 2024 году получила контракт на разработку проектной документации и выполнение работ по строительству третьего этапа второй очереди пермского зоопарка на 250 млн рублей. В августе ко Дню строителя Кудрявцев получил благодарственное письмо от властей региона за добросовестный труд.
Строительно-монтажный «Трест №6» в 2022 году был реконструкции пермского Дворца молодежи, манежа «Спартак» и ледового катка в ДЮЦ «Здоровье» общей сложностью на 1,7 млрд рублей. Все строительные работы велись с большим числом замечаний и нарушений. Контракты на проведение работ заключались с МКУ «Управление технического заказчика».
Например, сроки сдачи манежа «Спартак» неоднократно сдвигались. На конкурс по его реконструкции в 2021 году заявилась только одна компания — ООО «Строительно-монтажный трест №6», она же и стала победителем. Подрядчик согласился выполнить работы по начальной цене контракта — 485,4 млн рублей.
В ноябре 2019 года между муниципальным учреждением «Управление технического заказчика» и ООО «Строительно-монтажный трест № 6» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания Дворца молодежи. Проектная документация на реконструкцию объекта была разработана за 14,5 млн рублей, сама реконструкция обошлась в 642 млн рублей. Сроки сдачи объекта из-за выявленных при проведении работ нарушений неоднократно сдвигались.
О том, что сотрудники УФСБ по Пермскому краю задержали по подозрению во взятке Микова и Чиркову стало известно месяц назад. Они оба были арестованы и отправлены в СИЗО.