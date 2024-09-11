За получение взятки задержан еще один бывший чиновник пермской мэрии

По ходатайству следствия судья Дзержинского районного суда Оксана Бабанина в прошлую пятницу отправила его в СИЗО до 6 ноября, рассказали журналисту Properm.ru в инстанции. По информации собеседников журналиста Properm.ru в следствии, Кудрявцева обвиняют в получении от владельца строительно-монтажного «Треста №6» Сергея Микова взятки и виде земельного участка за приемку не выполненных, или выполненных ненадлежащим образом. Оценочная стоимость участка — 300 тыс. рублей.