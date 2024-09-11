Жительница Кунгура отдала мошенникам 260 тысяч рублей

Posted 11 сентября, 06:34
Published 11 сентября, 06:34
Modified 11 сентября, 06:49
Updated 11 сентября, 06:49
67-летняя жительница Кунгура стала жертвой «работницы суда». О результате мошенничества сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Девушка позвонила кунгурячке и сказала, что для получения повестки женщине необходимо назвать коды из отправленных ей на телефон смс-сообщений. Передав коды, пенсионерка получила новое сообщение о том, что в ее личный кабинет портала «Госуслуг» совершена авторизация со стороннего устройства и необходимо связаться со службой поддержки по указанным телефонам.
Далее выполняя указания звонивших, она перевела на неустановленные счета порядка 260 тысяч рублей.
Осознав, что ее обманули, кунгурячка обратилась в полицию.
Жители Прикамья могут получить бесплатные консультации юристов через многофункциональные центры «Мои документы». Краевой МФЦ стал одной из пилотных площадок, на которой по соглашению с Центром правовой помощи гражданам в цифровой среде ФГУП «Главный радиочастотный центр» предоставляется новая услуга.
Как рассказал руководитель краевого МФЦ Леонид Громов, проект является социально ориентированным. По его словам, помощь оказывается бесплатно всем категориям обратившихся. «В первую очередь, речь идет о таких ситуациях, как распространение персональных данных, оформление мошенниками кредитов путем получения неправомерного доступа в личный кабинет на Госуслугах, списание денежных средств со счета гражданина без его ведома и другим вопросам законности обработки персональных данных в цифровой среде», — пояснил Леонид Громов.