Жительница Кунгура отдала мошенникам 260 тысяч рублей

Девушка позвонила кунгурячке и сказала, что для получения повестки женщине необходимо назвать коды из отправленных ей на телефон смс-сообщений. Передав коды, пенсионерка получила новое сообщение о том, что в ее личный кабинет портала «Госуслуг» совершена авторизация со стороннего устройства и необходимо связаться со службой поддержки по указанным телефонам.