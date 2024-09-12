Адвокат певицы Кати Лель: публичные извинения Кушанашвили не повлияют на его здоровье

Галанцева заявила, что тема иска и болезнь шоумена не связаны, и она желает ему скорейшего выздоровления. Однако, в данном случае никто не пытается отправить тяжелобольного человека в места лишения свободы. Сторона Кати Лель хочет только восстановить доброе имя певицы. Юрист подчеркнула, что публичные извинения не могут негативно повлиять на здоровье Отара Кушанашвили.