Адвокат певицы Кати Лель: публичные извинения Кушанашвили не повлияют на его здоровье

Posted 12 сентября, 10:40
Published 12 сентября, 10:40
Modified 12 сентября, 10:40
Updated 12 сентября, 10:40
Адвокат Кати Лель Татьяна Галанцева рассказала «Ридусу», что исполнительница хита «Мой мармеладный» не будет отказываться от иска к шоумену Отару Кушанашвили после того, как стало известно о его тяжелом заболевании. Оснований для этого сторона певицы не видит.
Галанцева заявила, что тема иска и болезнь шоумена не связаны, и она желает ему скорейшего выздоровления. Однако, в данном случае никто не пытается отправить тяжелобольного человека в места лишения свободы. Сторона Кати Лель хочет только восстановить доброе имя певицы. Юрист подчеркнула, что публичные извинения не могут негативно повлиять на здоровье Отара Кушанашвили.
Собеседница издания также надеется, что тема болезни Кушанашвили не будет использоваться различными изданиями для спекуляции в отношении известной певицы.
Катя Лель обратилась в суд с исковым заявлением на Отара Кушанашвили в марте этого года. На тот момент никакой информации о диагнозе шоумена ещё не было.