Александр Бастрыкин ждет доклада по делу обманутого супругой участника СВО

Участник СВО обратился к председателю СК России с просьбой разобраться в ситуации в соцсетях. Он сообщил, что после его возвращения домой из зоны специальной военной операции с ранением его супруга, на которую была оформлена доверенность, расторгла брак, забрала все деньги и продала его квартиру, а также препятствует ему видеться с их общим ребенком.