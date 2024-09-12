Александр Бастрыкин ждет доклада по делу обманутого супругой участника СВО

Posted 12 сентября, 15:16
Published 12 сентября, 15:16
Modified 12 сентября, 15:17
Updated 12 сентября, 15:17
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав участника СВО в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.
Участник СВО обратился к председателю СК России с просьбой разобраться в ситуации в соцсетях. Он сообщил, что после его возвращения домой из зоны специальной военной операции с ранением его супруга, на которую была оформлена доверенность, расторгла брак, забрала все деньги и продала его квартиру, а также препятствует ему видеться с их общим ребенком.
По данному факту следственными органами СУ СК России по Пермскому краю организована доследственная проверка по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Два жителя Пермского края, имеющие полумиллионные долги по алиментам, воспользовались шансом на исправление и отправились в зону СВО, чтобы обеспечить финансовую помощь своим детям. Об этом сообщает ГУФССП по Пермскому краю.