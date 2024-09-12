properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 08:12

Published 12 сентября, 08:12

Modified 12 сентября, 08:29

Updated 12 сентября, 08:29

Общественник Александр Синявский уволился из департамента транспорта мэрии Перми

Александр Синявский уволился из департамента транспорта администрации Перми

12 сентября 2024, 08:12
Фото: properm.ru / VK Александр Синявский

Общественник Александр Синявский уволился из департамента транспорта мэрии Перми

Возглавил отдел ведомства Синявский два года назад.

Пермский общественник Александр Синявский уволился департамента транспорта администрации Перми. Он курировал обустройство остановок общественного транспорта. Как сообщает «Ъ-Прикамье», из ведомства он ушел в середине августа. По одной из версий, Синявский перешел на работу в ГБУ «Институт территориального планирования».

В 2022 году стал руководителем отдела дептранса. В 2023 году принял участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра Перми.

Читайте также:
По самой новой линии Перми перестали ходить трамваиВ Перми 27 и 28 июля изменится движение трех автобусных маршрутовВ Перми частично ограничат движение на улице Окулова
#Пермь#Увольнение#Департамент транспорта#Общественник
Подпишитесь
Популярное