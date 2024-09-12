Александр Синявский уволился из департамента транспорта администрации Перми

Posted 12 сентября, 08:12
Published 12 сентября, 08:12
Modified 12 сентября, 08:29
Updated 12 сентября, 08:29
Пермский общественник Александр Синявский уволился департамента транспорта администрации Перми. Он курировал обустройство остановок общественного транспорта. Как сообщает «Ъ-Прикамье», из ведомства он ушел в середине августа. По одной из версий, Синявский перешел на работу в ГБУ «Институт территориального планирования».
В 2022 году стал руководителем отдела дептранса. В 2023 году принял участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра Перми.