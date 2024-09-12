Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения потолка в доме в Перми

4 сентября телеканал «Вести-Пермь» сообщал, что прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка в одной из квартир. Ведомство выяснит, все ли сделала управляющая компания, чтобы предотвратить инцидент, а также почему мэрия не расселяет аварийное здание. «Дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2021 году, только вот его расселением, по словам жильцов, заниматься никто не хочет. Точнее хочет. Но не сейчас. А до конца 2026 года», — пишет СМИ. В этом году зданию исполнилось 70 лет — оно построено в 1954 году.