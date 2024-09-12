Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения потолка в доме в Перми

Posted 12 сентября, 08:57
Published 12 сентября, 08:57
Modified 12 сентября, 08:59
Updated 12 сентября, 08:59
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома. Речь идет о здании на ул. Генерала Наумова, 15.
Ранее в соцсетях пермяки жаловались, что их не могут расселить с 2021 года. Управляющая компания также игнорировала проблему. В начале сентября в одной из квартир рухнула крыша. Жильцам сообщили, что будет проводиться ремонт, однако их никто не расселил из опасного для проживания дома.
По факту инцидента региональные следственные органы проводят доследственную проверку по ч. 1 ст. 293 и ч. 1 ст. 238 УК РФ (халатность; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Александр Бастрыкин ждет доклада от Валерия Сафонова.
4 сентября телеканал «Вести-Пермь» сообщал, что прокуратура начала проверку по факту обрушения потолка в одной из квартир. Ведомство выяснит, все ли сделала управляющая компания, чтобы предотвратить инцидент, а также почему мэрия не расселяет аварийное здание. «Дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2021 году, только вот его расселением, по словам жильцов, заниматься никто не хочет. Точнее хочет. Но не сейчас. А до конца 2026 года», — пишет СМИ. В этом году зданию исполнилось 70 лет — оно построено в 1954 году.
Домом на ул. Генерала Наумова, 15 занимается управляющая компания «Самоуправление», утверждают «Вести-Пермь». Эта же организация должна была решать проблемы в доме на ул. Клары Цеткин, 13. Однако жильцы этого общежития жаловались на бездействие как УК, так и городских властей. В результате вчера утром, 11 сентября, дом частично обрушился.