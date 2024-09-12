Часть жильцов после ЧП с домом на Клары Цеткин, 13 переселили в другие помещения

Вчера утром, 11 сентября, в здании общежития на Клары Цеткин, 13 обрушились перегородки между первым этажом и подвалом. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Косвенно пострадала только одна пожилая женщина — ее увезли на скорой с подозрением на инсульт. Сейчас она проходит лечение в больнице. Жильцы дома неоднократно жаловались на его состояние, однако власти так и не признали здание аварийным.