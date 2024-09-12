Часть жильцов после ЧП с домом на Клары Цеткин, 13 переселили в другие помещения

Posted 12 сентября, 07:04
Published 12 сентября, 07:04
Modified 12 сентября, 07:06
Updated 12 сентября, 07:06
В Перми 24 человека из частично разрушенного дома по ул. Клары Цеткин, 13 переселили в места временного размещения. В мэрии города обещают обеспечить их горячим питанием и другими ресурсами. Кроме того, собственники 18 квартир разместились у родственников или в ином жилье.
Работы на месте обрушения продолжаются, спасатели разбирают упавшие перегородки. Специалисты откачали из подвала воду, с сегодняшнего дня, 12 сентября, за безопасностью здания следят сотрудники охранного предприятия. Как сообщили в пресс-служюе администрации города, пермяки могут забрать свои документы и вещи из дома при сопровождении спасателей. Кроме того, продолжает работать оперштаб на ул. Клары Цеткин, 21а и горячая линия по телефону 244-40-13
Вчера утром, 11 сентября, в здании общежития на Клары Цеткин, 13 обрушились перегородки между первым этажом и подвалом. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Косвенно пострадала только одна пожилая женщина — ее увезли на скорой с подозрением на инсульт. Сейчас она проходит лечение в больнице. Жильцы дома неоднократно жаловались на его состояние, однако власти так и не признали здание аварийным.