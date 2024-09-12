Два пермяка отправились на СВО, чтобы выплатить полумиллионные долги по алиментам

Судебные приставы привлекли неплательщика к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд назначил ему 10 суток ареста. «Несколько дней изоляции от общества кардинально изменили отношение пермяка к своим обязанностям. Отбыв наказание, он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. За несколько месяцев службы во благо Родины боец полностью погасил долг, в настоящее время текущие алиментные платежи поступают регулярно», — отмечают в ведомстве.