Два пермяка отправились на СВО, чтобы выплатить полумиллионные долги по алиментам

Posted 12 сентября, 05:46
Published 12 сентября, 05:46
Modified 12 сентября, 05:47
Updated 12 сентября, 05:47
Два жителя Пермского края, имеющие полумиллионные долги по алиментам, воспользовались шансом на исправление и отправились в зону СВО, чтобы обеспечить финансовую помощь своим детям. Об этом сообщает ГУФССП по Пермскому краю.
Житель Орджоникидзевского района Перми на протяжении шести лет уклонялся от уплаты алиментов на содержание дочери 2011 года рождения. Не смотря на свою трудоспособность, мужчина нигде не работал и накопил более 500 тыс. рублей задолженности.
Судебные приставы привлекли неплательщика к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Суд назначил ему 10 суток ареста. «Несколько дней изоляции от общества кардинально изменили отношение пермяка к своим обязанностям. Отбыв наказание, он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. За несколько месяцев службы во благо Родины боец полностью погасил долг, в настоящее время текущие алиментные платежи поступают регулярно», — отмечают в ведомстве.
Стать добровольцем и избавиться от статуса безответственного отца решил и житель Добрянки. Несколько лет добрянец не платил алименты, его долг превышал 530 тыс. рублей. «После привлечения к административной ответственности мужчина принял ответственное решение и пошел на службу по контракту в вооруженные силы Российской Федерации, тем самым обеспечив достойное содержание своего ребенка», подчеркивают приставы.
В июле пермяк оплатил миллионный долг по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка, вернувшись с СВО.