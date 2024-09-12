Экс-депутат Госдумы от Пермского края вышел из колонии

8 июля 2021 года Бурнашов не подчинился сотруднику ГИБДД и не сел в машину, начал оскорблять полицейских, а затем попытался скрыться. За ним последовал сотрудник ГИБДД, которого Бурнашов ударил кулаков в подбородок, а затем попытался укусить за правое ухо. Во время совершения преступления Бурнашов еще был депутатом Госдумы от Пермского края