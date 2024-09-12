Экс-депутат Госдумы от Пермского края вышел из колонии

Posted 12 сентября, 15:43
Published 12 сентября, 15:43
Modified 12 сентября, 15:45
Updated 12 сентября, 15:45
Бывший депутат Госдумы РФ от Пермского края Алексей Бурнашов, осужденный за нападение на полицейских, освободился из колонии. Как сообщает Ura.Ru, Бурнашов полностью отбыл назначенный ему срок лишения свободы.
В январе Алексей Бурнашов смог добиться смягчение приговора за нападение на полицейских. Кассационная инстанция исключила из его приговора публичное оскорбление представителя власти.
Экс-депутата приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в мае 2022 года. Прокуратура просила отправить Бурнашова в колонию на 5 лет и назначить штраф. На последнем заседании суда Алексей Бурнашов заявил, что уже «фактически наказан» и просил суд назначить ему наказание, которое бы не было связано с лишением свободы.
8 июля 2021 года Бурнашов не подчинился сотруднику ГИБДД и не сел в машину, начал оскорблять полицейских, а затем попытался скрыться. За ним последовал сотрудник ГИБДД, которого Бурнашов ударил кулаков в подбородок, а затем попытался укусить за правое ухо. Во время совершения преступления Бурнашов еще был депутатом Госдумы от Пермского края