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Posted 12 сентября, 15:43

Published 12 сентября, 15:43

Modified 12 сентября, 15:45

Updated 12 сентября, 15:45

Экс-депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов вышел из колонии

Экс-депутат Госдумы от Пермского края вышел из колонии

12 сентября 2024, 15:43
Фото: properm.ru

Экс-депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов вышел из колонии

Алексей Бурнашов отсидел два с половиной года.

Бывший депутат Госдумы РФ от Пермского края Алексей Бурнашов, осужденный за нападение на полицейских, освободился из колонии. Как сообщает Ura.Ru, Бурнашов полностью отбыл назначенный ему срок лишения свободы.

В январе Алексей Бурнашов смог добиться смягчение приговора за нападение на полицейских. Кассационная инстанция исключила из его приговора публичное оскорбление представителя власти.

Экс-депутата приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в мае 2022 года. Прокуратура просила отправить Бурнашова в колонию на 5 лет и назначить штраф. На последнем заседании суда Алексей Бурнашов заявил, что уже «фактически наказан» и просил суд назначить ему наказание, которое бы не было связано с лишением свободы.

8 июля 2021 года Бурнашов не подчинился сотруднику ГИБДД и не сел в машину, начал оскорблять полицейских, а затем попытался скрыться. За ним последовал сотрудник ГИБДД, которого Бурнашов ударил кулаков в подбородок, а затем попытался укусить за правое ухо. Во время совершения преступления Бурнашов еще был депутатом Госдумы от Пермского края

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#Общество#Пермь#Колония#Бурнашов#Алексей бурнашов
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