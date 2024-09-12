Экс-начальник пресс-службы гордумы Перми не согласен с увольнением по утрате доверия

Как стало известно журналисту Properm.ru, в своей жалобе Шестаков указал, что он не согласен с решением суда. По информации осведомленных источников, он указал на формальные неточности в документе, например на то, что он не являлся депутатом, председателем гордумы или аудитором КСП, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как коррупционные. Кроме того, он указывает на то, что не был надлежащим образом ознакомлен с материалами прокурорской проверки, выявившей в его действиях признаки коррупции, а в материалах дела полные сведения о проверке отсутствуют.