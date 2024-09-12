Экс-начальник пресс-службы гордумы Перми не согласен с увольнением по утрате доверия

Posted 12 сентября, 08:31
Published 12 сентября, 08:31
Modified 12 сентября, 08:33
Updated 12 сентября, 08:33
Бывший начальник пресс-службы Пермской городской думы Константин Шестаков обжаловал решение Ленинского районного суда, по которому его должны уволить в связи с утратой доверия. С таким требованием после проведения проверки в суд вышла прокуратура Перми — был выявлен конфликт интересов в действиях бывшего муниципального служащего. Жалоба Шестакова поступила в канцелярию суда 5 сентября. Юристы Думы обжаловать судебное решение не стали.
Как стало известно журналисту Properm.ru, в своей жалобе Шестаков указал, что он не согласен с решением суда. По информации осведомленных источников, он указал на формальные неточности в документе, например на то, что он не являлся депутатом, председателем гордумы или аудитором КСП, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как коррупционные. Кроме того, он указывает на то, что не был надлежащим образом ознакомлен с материалами прокурорской проверки, выявившей в его действиях признаки коррупции, а в материалах дела полные сведения о проверке отсутствуют.
Также в апелляционной жалобе Шестаков указал, что по его мнению он не должен был указывать на наличие в его действиях конфликта интересов, поскольку не усматривал никакой корысти. Прокуратура по итогам проверки указала, что будучи контрактным управляющим, Шестаков сам подписывал муниципальные контракты с ООО «Центр деловой информации». Поскольку с собственницей общества Светланой Мазановой у Шестакова сложились длительные неформальные отношения и есть общая недвижимость в Крыму, прокурор Перми усмотрел в его действиях наличие конфликта интересов.
Во время рассмотрения иска прокуратуры Шестаков с увольнением в связи с утратой доверия не соглашался, хотя и утверждал, что понимал наличие конфликта интересов, но «не придал значения». От комментариев журналисту Properm.ru он отказался.
1 августа Судья Ленинского районного суда Ольга Будилова вынесла решение по иску прокуратуры Перми к городской думе и бывшему руководителю пресс-службы Константину Шестакову. В рамках гражданского иска надзорное ведомство потребовало уволить бывшего сотрудника не по собственному желанию, а в связи с утратой доверия.