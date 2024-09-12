Экс-замглавы администрации Чусового Татьяна Южакова исключена из «Единой России»

Напомним, 7 сентября в 8:45 у дома №2 по ул. Мира в Чусовом женщина задним ходом допустила наезд на две припаркованных машины. В отношении жительницы Прикамья составили протокол по ст. 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. По информации телеграм-канала «Погоны и галстуки», за рулем была заместитель главы городского округа, куратор социальной сферы Татьяна Южакова.