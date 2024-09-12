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Posted 12 сентября, 09:43

Published 12 сентября, 09:43

Modified 12 сентября, 09:45

Updated 12 сентября, 09:45

Экс-замглавы администрации Чусового Татьяну Южакову исключили из «Единой России»

Экс-замглавы администрации Чусового Татьяна Южакова исключена из «Единой России»

12 сентября 2024, 09:43
Фото: 1MI / OK Татьяна Южакова

Экс-замглавы администрации Чусового Татьяну Южакову исключили из «Единой России»

Сюжет
Дтп
Решение было принято политсоветом единогласно.

В Пермском крае Политсовет местного отделения «Единой России» Чусовского городского округа исключил из партии бывшего замглавы муниципалитета Татьяну Южакову. Решение об этом было принято на заседании единогласно сегодня, 12 сентября.

По словам первого заместителя секретаря реготделения «Единой России» Вячеслава Григорьева, Татьяна Южакова нарушила кодекс этических норм партии, которые обязательны для ее членов и сторонников. Он поддержал решение представителей местного отделения партии.

Напомним, 7 сентября в 8:45 у дома №2 по ул. Мира в Чусовом женщина задним ходом допустила наезд на две припаркованных машины. В отношении жительницы Прикамья составили протокол по ст. 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. По информации телеграм-канала «Погоны и галстуки», за рулем была заместитель главы городского округа, куратор социальной сферы Татьяна Южакова.

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#Политика#Дтп#Пермский край#Административное правонарушение#Чусовой#Единая россия#Исключение из партии#Нарушение кодекса#Замглавы муниципалитета
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