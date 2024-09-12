Эвакуировал раненых с поля боя. В Полазне простятся с погибшим участником СВО

Игорь Рыженков с июня 1990 по май 1992 года служил в армии в должности каменщика строительных работ военно-строительных частей. После срочной службы вернулся в родную Полазну. 28 июня нынешнего года мужчина заключил контракт и отправился в зону проведения СВО. Был санитаром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона в звании рядовой.