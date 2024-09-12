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Posted 12 сентября, 05:14

Published 12 сентября, 05:14

Modified 12 сентября, 05:16

Updated 12 сентября, 05:16

В Прикамье простятся с погибшим на СВО 53-летним рядовым из Добрянского округа

Эвакуировал раненых с поля боя. В Полазне простятся с погибшим участником СВО

12 сентября 2024, 05:14
Фото: vk.com/dobr_okrug; 1MI

В Прикамье простятся с погибшим на СВО 53-летним рядовым из Добрянского округа

Сюжет
Военная операция на Украине
У мужчины остались мать, жена, дочери и внук.

На СВО погиб житель Добрянского городского округа Игорь Рыженков. Он родился в Перми 24 марта 1971 года, окончил среднюю школу в деревне Залесная Добрянского муниципального района. После школы уехал жить и учиться в Пермь, где получил профессию газоэлектросварщика в училище.

Игорь Рыженков с июня 1990 по май 1992 года служил в армии в должности каменщика строительных работ военно-строительных частей. После срочной службы вернулся в родную Полазну. 28 июня нынешнего года мужчина заключил контракт и отправился в зону проведения СВО. Был санитаром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона в звании рядовой.

Военнослужащий погиб 21 августа в Николаевке Волновахского района Донецкой Народной Республики. Как сообщили в пресс-службе администрации Добрянского округа, Игорь увлекался охотой, у него остались мать, жена, дочери и внук. Прощание пройдет в пятницу, 13 сентября, в 11:00 во Дворце культуры и спорта им. Черкасова в Полазне.

Этим летом стало известно, что осужденный за взятки экс-гендиректор Управления капитального строительства Прикамья Дмитрий Левинский решил после ранения вернуться в зону проведения СВО. Ранее, 30 мая, на СВО погиб еще один земляк из Добрянки — Василий Ярофеев.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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