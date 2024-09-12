Эвакуировал раненых с поля боя. В Полазне простятся с погибшим участником СВО

Posted 12 сентября, 05:14
Published 12 сентября, 05:14
Modified 12 сентября, 05:16
Updated 12 сентября, 05:16
На СВО погиб житель Добрянского городского округа Игорь Рыженков. Он родился в Перми 24 марта 1971 года, окончил среднюю школу в деревне Залесная Добрянского муниципального района. После школы уехал жить и учиться в Пермь, где получил профессию газоэлектросварщика в училище.
Игорь Рыженков с июня 1990 по май 1992 года служил в армии в должности каменщика строительных работ военно-строительных частей. После срочной службы вернулся в родную Полазну. 28 июня нынешнего года мужчина заключил контракт и отправился в зону проведения СВО. Был санитаром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона в звании рядовой.
Военнослужащий погиб 21 августа в Николаевке Волновахского района Донецкой Народной Республики. Как сообщили в пресс-службе администрации Добрянского округа, Игорь увлекался охотой, у него остались мать, жена, дочери и внук. Прощание пройдет в пятницу, 13 сентября, в 11:00 во Дворце культуры и спорта им. Черкасова в Полазне.