Готовность к отопительному сезону в Прикамье составляет 96%

Как указывает региональное Министерство ЖКХ и благоустройства, подготовка к зиме проходит в соответствии с графиком. К осенне-зимнему периоду 2024–2025 гг. в Прикамье должны быть приведены в нормативное состояние свыше 16,7 тыс. многоквартирных домов, порядка 4,8 тыс. объектов социальной инфраструктуры, более 1,4 тыс. котельных и 69.4 тыс. км коммунальных сетей.