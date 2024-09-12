Готовность к отопительному сезону в Прикамье составляет 96%

Posted 12 сентября, 03:27
Published 12 сентября, 03:27
Modified 12 сентября, 05:33
Updated 12 сентября, 05:33
Готовность Пермского края к отопительному сезону составляет 96%. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин на заседании краевого Правительства.
Как указывает региональное Министерство ЖКХ и благоустройства, подготовка к зиме проходит в соответствии с графиком. К осенне-зимнему периоду 2024–2025 гг. в Прикамье должны быть приведены в нормативное состояние свыше 16,7 тыс. многоквартирных домов, порядка 4,8 тыс. объектов социальной инфраструктуры, более 1,4 тыс. котельных и 69.4 тыс. км коммунальных сетей.
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Артема Балахнина, сейчас ресурсоснабжающие компании и УК завершают подготовку к отопительному периоду, формируется запас топлива и запас материально-технических средств для оперативного устранения аварийных ситуаций. Помимо этого, подходят к концу строительные работы еще 10 источников теплоснабжения в шести муниципалитетах.
Глава Прикамья поручил главам округов совместно с МинЖКХ организовать необходимый запас в виде оборудования и расходных материалов.