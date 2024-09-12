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Posted 12 сентября, 03:27

Published 12 сентября, 03:27

Modified 12 сентября, 05:33

Updated 12 сентября, 05:33

Подготовка к отопительному сезону в Прикамье близится к завершению

Готовность к отопительному сезону в Прикамье составляет 96%

Обновлено 12 сентября 2024, 05:33
Фото: Изображение Midjourney

Подготовка к отопительному сезону в Прикамье близится к завершению

Сюжет
Коммунальный рай
Подготовка Пермского края к зиме идет в соответствии с графиком.

Готовность Пермского края к отопительному сезону составляет 96%. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин на заседании краевого Правительства.

Как указывает региональное Министерство ЖКХ и благоустройства, подготовка к зиме проходит в соответствии с графиком. К осенне-зимнему периоду 2024–2025 гг. в Прикамье должны быть приведены в нормативное состояние свыше 16,7 тыс. многоквартирных домов, порядка 4,8 тыс. объектов социальной инфраструктуры, более 1,4 тыс. котельных и 69.4 тыс. км коммунальных сетей.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Артема Балахнина, сейчас ресурсоснабжающие компании и УК завершают подготовку к отопительному периоду, формируется запас топлива и запас материально-технических средств для оперативного устранения аварийных ситуаций. Помимо этого, подходят к концу строительные работы еще 10 источников теплоснабжения в шести муниципалитетах.

Глава Прикамья поручил главам округов совместно с МинЖКХ организовать необходимый запас в виде оборудования и расходных материалов.

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