Министра здравоохранения из Перми в Иркутске отправили в колонию на 18 лет

Posted 12 сентября, 04:15
Published 12 сентября, 04:15
Modified 12 сентября, 04:27
Updated 12 сентября, 04:27
Кировский районный суд Иркутска признал экс-министра здравоохранения, уроженца Перми Якова Сандакова виновным в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, отмывании преступно полученных денег через покупку ценных бумаг (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Его подельники, предприниматели из Перми — в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
С учетом мнения государственного обвинителя судья Дмитрий Саликов приговорил бывшего чиновника к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 15 лет. Осужденный заключен под стражу в зале суда, рассказали журналисту Properm.ru в прокуратуре Иркутской области.
Его соучастникам также назначены реальные сроки. Бенефициар и директор фирмы «Адванта Групп» Дмитрий Кондрашов осужден к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 900 тыс. рублей. Коммерческому директору компании в Москве Кристине Культихиной назначено наказание в виде лишения свободы в 4 года со штрафом 500 тыс. рублей. Они возместили причиненный мошенничеством ущерб в размере более 14,2 млн рублей.
Еще в феврале 2024 года в том же суде был вынесен приговор соучастнику преступлений, пермскому бизнесмену Яну Дацковскому. Владелец пермского подразделения «Адванты» заключил досудебное соглашение с прокуратурой и дал показания на своих подельников. Ему было назначено 3,5 года условного наказания с испытательным годом в 3 года и штраф на 700 тыс. рублей.
Сандаков обвиняелся в получении двух взяток в особо крупном размере, в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, в халатности, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
Сандаков, возглавлявший иркутский минздрав с 2020 по 2021 года, был задержан в 2022 году за взятку в 7 млн рублей. По данным следствия, за эту сумму он организовал заключение с «Адванта Групп» госконтракта по приобретению эндоскопической аппаратуры для медучреждений области по завышенной цене.
Также за продление полномочий одного из подчиненных якобы он также получил взятку в 1 млн рублей, а для легализации всех денежных средств, доставшихся преступным методом, торговал на бирже акциями. На эти деньги он приобрел квартиру в Москве. По мнению защиты Сандакова, недвижимость он приобрел на средства от продажи другой квартиры и автомобиля.
Яков Сандаков был назначен министром здравоохранения Иркутской области в 2020 году и занимал этот пост до конца 2021 года. Бывший чиновник родился в 1980 году, закончил Пермский медуниверситет. С 2009 года занимал должности в системе здравоохранения в Перми, в том числе — работал заместителем главного врача по хирургии Городской детской больницы №15. С 2014 стал заведующим хирургическим стационаром ЗАО «Медси» в Москве.