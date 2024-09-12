Министра здравоохранения из Перми в Иркутске отправили в колонию на 18 лет

Также за продление полномочий одного из подчиненных якобы он также получил взятку в 1 млн рублей, а для легализации всех денежных средств, доставшихся преступным методом, торговал на бирже акциями. На эти деньги он приобрел квартиру в Москве. По мнению защиты Сандакова, недвижимость он приобрел на средства от продажи другой квартиры и автомобиля.