«Молот» уступает во втором матче домашней серии

Posted 12 сентября, 04:36
Published 12 сентября, 04:36
Modified 12 сентября, 05:15
Updated 12 сентября, 05:15
Пермские хоккеисты уступают во втором матче домашней серии гостям из питерского «Динамо» 1:3. Единственную шайбу у «молотобойцев» забросил Павел Щербаков.
Это второе поражение пермяков в домашней серии. 9 сентября, пермский «Молот» уступил в домашнем матче московскому клубу «Звезда». Итоговый счет 4:5 был установлен с помощью серии буллитов.
Основное время матча завершилось со счетом 4:4. У пермского клуба шайбы забросили Павел Щербаков, Роман Ивашов, Арсений Ерохин и Максим Кицын.
В заключительном матче домашней серии «Молот» 13 сентября примет на своем льду «СКА-Неву». Начало матча в 19:00.