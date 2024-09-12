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Posted 12 сентября, 04:36

Published 12 сентября, 04:36

Modified 12 сентября, 05:15

Updated 12 сентября, 05:15

ХК «Молот» уступил «Динамо» (Санкт-Петербург) со счетом 1:3

«Молот» уступает во втором матче домашней серии

12 сентября 2024, 04:36
Фото: ВХЛ

ХК «Молот» уступил «Динамо» (Санкт-Петербург) со счетом 1:3

Гости из Петербурга забросили пермякам три шайбы, а те ответили лишь одной.

Пермские хоккеисты уступают во втором матче домашней серии гостям из питерского «Динамо» 1:3. Единственную шайбу у «молотобойцев» забросил Павел Щербаков.

Это второе поражение пермяков в домашней серии. 9 сентября, пермский «Молот» уступил в домашнем матче московскому клубу «Звезда». Итоговый счет 4:5 был установлен с помощью серии буллитов.

Основное время матча завершилось со счетом 4:4. У пермского клуба шайбы забросили Павел Щербаков, Роман Ивашов, Арсений Ерохин и Максим Кицын.

В заключительном матче домашней серии «Молот» 13 сентября примет на своем льду «СКА-Неву». Начало матча в 19:00.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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