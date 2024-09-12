На Восточном обходе Перми произошло ДТП с «ГАЗелью»

Posted 12 сентября, 06:40
Published 12 сентября, 06:40
Modified 12 сентября, 06:42
Updated 12 сентября, 06:42
Сегодня утром, на Восточном обходе Перми в сторону Полазны случилось ДТП. Как рассказал читатель Properm.ru, на трасс перевернулась «ГАЗель». На месте происшествия работают медики и правоохранительные органы.
Корреспондент Properm.ru направила запрос о подробностях и причине аварии в пресс-службу ГИБДД по Перми. Ответ ожидается.
Ранее иномарка на ул. Встречной сбила женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась от полученных травм.