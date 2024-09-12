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Posted 12 сентября, 06:40

Published 12 сентября, 06:40

Modified 12 сентября, 06:42

Updated 12 сентября, 06:42

На Восточном обходе Перми 12 сентября перевернулся автомобиль «ГАЗель»

На Восточном обходе Перми произошло ДТП с «ГАЗелью»

12 сентября 2024, 06:40
Фото: properm.ru

На Восточном обходе Перми 12 сентября перевернулся автомобиль «ГАЗель»

Сюжет
Дтп
Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Сегодня утром, на Восточном обходе Перми в сторону Полазны случилось ДТП. Как рассказал читатель Properm.ru, на трасс перевернулась «ГАЗель». На месте происшествия работают медики и правоохранительные органы.

Корреспондент Properm.ru направила запрос о подробностях и причине аварии в пресс-службу ГИБДД по Перми. Ответ ожидается.

Ранее иномарка на ул. Встречной сбила женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

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