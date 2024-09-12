Национальный рекламный форум «Регионы» посетят 120 экспертов рекламного рынка

На площадке НРФ «Регионы» выступят амбассадоры Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) из Новосибирска, а также городов УФО и СЗФО. Спикеры представят свое видение развития локального рынка рекламы. В рамках форума пройдет презентация индустриальных продуктов АКАР в регионах. Кроме этого, гости смогут ознакомиться с информацией об объемах рынка. На НРФ «Регионы» участники смогут ознакомиться с презентацией региональных продуктов АКАР, состоянием рынка, рейтингом рекламных агентств, актуальными трендами и экосистемами в таких городах и регионах, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Урал. Об этом пишет tagilcity.ru.