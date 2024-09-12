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Posted 12 сентября, 14:36

Published 12 сентября, 14:36

Modified 12 сентября, 14:36

Updated 12 сентября, 14:36

Национальный рекламный форум «Регионы» посетят 120 экспертов рекламного рынка

Национальный рекламный форум «Регионы» посетят 120 экспертов рекламного рынка

12 сентября 2024, 14:36
Фото: АКАР
Национальный рекламный форум «Регионы» (НРФ «Регионы») пройдет 20 сентября в Екатеринбурге. Участники мероприятия соберутся в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».

Форум является главной индустриальной площадкой, где обмениваются профессиональным опытом представители рынка рекламы в России.

В НРФ «Регионы» в этом году примут участие более ста двадцати экспертов в области рекламы. Они поделятся практиками выстраивания агентского бизнеса, раскроют особенности работы с культурным кодом регионов и привлечения новых клиентов в условиях практически одинаковых рыночных предложений. В качестве информационных партнеров форума выступают медиахолдинг 1MI и издание «ТагилСити».

На площадке НРФ «Регионы» выступят амбассадоры Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) из Новосибирска, а также городов УФО и СЗФО. Спикеры представят свое видение развития локального рынка рекламы. В рамках форума пройдет презентация индустриальных продуктов АКАР в регионах. Кроме этого, гости смогут ознакомиться с информацией об объемах рынка. На НРФ «Регионы» участники смогут ознакомиться с презентацией региональных продуктов АКАР, состоянием рынка, рейтингом рекламных агентств, актуальными трендами и экосистемами в таких городах и регионах, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Урал. Об этом пишет tagilcity.ru.

Еще одна сфера интересов ассоциации — проблемы кадрового голода. Рынок рекламы динамично меняется. Появляются новые технологии, требующие узкоспециализированных навыков. В связи с этим большую важность приобретает поиск талантливых специалистов.

В программу НРФ «Регионы» вошла дискуссия, посвященная способам продвижения бизнеса для представителей МСП. Спикеры форума обсудят возможности поддержки предпринимателей и самозанятых в продвижении своего бизнеса с помощью инструментария в цифровой среде и классических медиа.

Завершится мероприятие награждением специалистов, которые принимали участие в Первом региональном фестивале рекламы.

Более детальная информация о программе форума и спикерах опубликована на сайте мероприятия.

#Общество
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