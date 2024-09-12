Национальный рекламный форум «Регионы» посетят 120 экспертов рекламного рынка

Posted 12 сентября, 14:36
Published 12 сентября, 14:36
Modified 12 сентября, 14:36
Updated 12 сентября, 14:36
Форум является главной индустриальной площадкой, где обмениваются профессиональным опытом представители рынка рекламы в России.
В НРФ «Регионы» в этом году примут участие более ста двадцати экспертов в области рекламы. Они поделятся практиками выстраивания агентского бизнеса, раскроют особенности работы с культурным кодом регионов и привлечения новых клиентов в условиях практически одинаковых рыночных предложений. В качестве информационных партнеров форума выступают медиахолдинг 1MI и издание «ТагилСити».
На площадке НРФ «Регионы» выступят амбассадоры Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) из Новосибирска, а также городов УФО и СЗФО. Спикеры представят свое видение развития локального рынка рекламы. В рамках форума пройдет презентация индустриальных продуктов АКАР в регионах. Кроме этого, гости смогут ознакомиться с информацией об объемах рынка. На НРФ «Регионы» участники смогут ознакомиться с презентацией региональных продуктов АКАР, состоянием рынка, рейтингом рекламных агентств, актуальными трендами и экосистемами в таких городах и регионах, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Урал. Об этом пишет tagilcity.ru.
Еще одна сфера интересов ассоциации — проблемы кадрового голода. Рынок рекламы динамично меняется. Появляются новые технологии, требующие узкоспециализированных навыков. В связи с этим большую важность приобретает поиск талантливых специалистов.
В программу НРФ «Регионы» вошла дискуссия, посвященная способам продвижения бизнеса для представителей МСП. Спикеры форума обсудят возможности поддержки предпринимателей и самозанятых в продвижении своего бизнеса с помощью инструментария в цифровой среде и классических медиа.
Завершится мероприятие награждением специалистов, которые принимали участие в Первом региональном фестивале рекламы.
Более детальная информация о программе форума и спикерах опубликована на сайте мероприятия.