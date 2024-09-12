Пермское предприятие отказывается устранять замечания природоохранной прокуратуры

Проверка показала, что на одном из крупных производственных предприятий Перми (по данным Properm.ru речь идет о НПП «Химпэк») программа производственного экологического контроля отсутствует. Работа на период неблагоприятных метеорологических условий надлежащим образом не организована. При проведении инвентаризации учтены не все имеющиеся источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, актуализация сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, не проведена.