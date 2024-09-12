Пермское предприятие отказывается устранять замечания природоохранной прокуратуры

Posted 12 сентября, 05:13
Published 12 сентября, 05:13
Modified 12 сентября, 05:15
Updated 12 сентября, 05:15
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды на пермском предприятии. О результатах сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Проверка показала, что на одном из крупных производственных предприятий Перми (по данным Properm.ru речь идет о НПП «Химпэк») программа производственного экологического контроля отсутствует. Работа на период неблагоприятных метеорологических условий надлежащим образом не организована. При проведении инвентаризации учтены не все имеющиеся источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, актуализация сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, не проведена.
По итогам проверки природоохранным прокурором руководителю организации внесено представление, которое удовлетворено.
Кроме того, директор предприятия привлечен к ответственности по ст. 8.46 КоАП РФ (невыполнение обязанности по предоставлению сведений для актуализации учетных сведений), ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов).
Однако, нарушения на предприятии устранять не торопились. Тогда прокурор направил в суд иск об обязании предприятия привести деятельность в соответствие с требованиями природоохранного законодательства.
ООО НПП«Химпэк» работает с 2006 года. Специализируется на производстве добавок для буровых растворов, сухих строительных смесей и бетонов. Также в компании есть производство полиэтиленовых пакетов на заказ.
В начале сентября Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по сообщениям, размещенным в соцсетях, о загрязнении реки Данилиха в Перми.
В районе моста по шоссе Космонавтов зафиксировано скопление нефтепродуктов, вытекающих из бесхозяйного трубопровода. Также на данном участке размещены бытовые и строительные отходы, наносящие вред реке и особо охраняемой природной территории регионального значения.