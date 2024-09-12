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Posted 12 сентября, 05:13

Published 12 сентября, 05:13

Modified 12 сентября, 05:15

Updated 12 сентября, 05:15

В Перми химическое предприятие НПП «Химпэк» продолжает загрязнить воздух

Пермское предприятие отказывается устранять замечания природоохранной прокуратуры

12 сентября 2024, 05:13
Фото: chempack59.ru

В Перми химическое предприятие НПП «Химпэк» продолжает загрязнить воздух

Сюжет
Экология
Многочисленные нарушения экологического законодательства выявила проверка.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды на пермском предприятии. О результатах сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Проверка показала, что на одном из крупных производственных предприятий Перми (по данным Properm.ru речь идет о НПП «Химпэк») программа производственного экологического контроля отсутствует. Работа на период неблагоприятных метеорологических условий надлежащим образом не организована. При проведении инвентаризации учтены не все имеющиеся источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, актуализация сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, не проведена.

По итогам проверки природоохранным прокурором руководителю организации внесено представление, которое удовлетворено.

Кроме того, директор предприятия привлечен к ответственности по ст. 8.46 КоАП РФ (невыполнение обязанности по предоставлению сведений для актуализации учетных сведений), ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов).

Однако, нарушения на предприятии устранять не торопились. Тогда прокурор направил в суд иск об обязании предприятия привести деятельность в соответствие с требованиями природоохранного законодательства.

ООО НПП«Химпэк» работает с 2006 года. Специализируется на производстве добавок для буровых растворов, сухих строительных смесей и бетонов. Также в компании есть производство полиэтиленовых пакетов на заказ.

В начале сентября Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по сообщениям, размещенным в соцсетях, о загрязнении реки Данилиха в Перми.

В районе моста по шоссе Космонавтов зафиксировано скопление нефтепродуктов, вытекающих из бесхозяйного трубопровода. Также на данном участке размещены бытовые и строительные отходы, наносящие вред реке и особо охраняемой природной территории регионального значения.

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