Пермскому студенту вынесен приговор за подготовку к поджогу военкомата

Posted 12 сентября, 14:48
Published 12 сентября, 14:48
Modified 12 сентября, 14:49
Updated 12 сентября, 14:49
За приготовление к поджогу военкомата пермский студент Кирилл Замалеев приговорён Центральным окружным военным судом в Екатеринбурге к лишению свободы на 4 года. Из них первые 2 года 6 месяцев ему будет необходимо отбыть в тюрьме, а остальной срок — в ИК строгого режима, сообщает «РБК-Пермь».
За террористическое преступление Замалееву грозило до 10 лет, но он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и изобличил предполагаемого подстрекателя. По его словам, уехавший из Перми на Украину врач Артем Борискин склонял также к нападению на губернатора Дмитрия Махонина, офисы ФСБ и Центра «Э».
Ранее стало известно, что 18-летний парень после задержания признался следователям ФСБ, что хотел поджечь военкомат за вознаграждение в 400 долларов, которые ему предложили в переписке в соцсетях. Молодой человек заключил досудебное соглашение со следствием и полностью признал вину. Он пояснял, что ему пришла повестка в военкомат, очень испугался и хотел избежать призыва.
Задержали оперативники ФСБ его в середине сентября прошлого года в кафе быстрого питания, куда он пошел после неудачной попытки взорвать приготовленную петарду. Коктейли Молотова юный диверсант приготовил еще в августе и планировал нападение на военкомат.