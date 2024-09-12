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Posted 12 сентября, 06:59

Published 12 сентября, 06:59

Modified 12 сентября, 07:10

Updated 12 сентября, 07:10

Пермский университет взыскивает с экс-ректора 2,2 миллиона рублей

ПГНИУ взыскивает с бывшего ректора 2,2 миллиона рублей

12 сентября 2024, 06:59
Фото: ПГНИУ

Пермский университет взыскивает с экс-ректора 2,2 миллиона рублей

Сюжет
ФСБ
В ходе проверки краевого Федерального казначейства были установлены нарушения процедуры начисления стимулирующих выплат некоторым сотрудникам суда.

Пермский государственный национальный исследовательский университет подал иск в Арбитражный суд Пермского края о взыскании 2,21 млн рублей с бывшего ректора вуза Дмитрия Красильникова. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на материалы суда.

Исковое заявление связано с итогами проверки управления Федерального казначейства по Пермскому краю, инициированной ФСБ, где были установлены нарушения процедуры начисления стимулирующих выплат некоторым сотрудникам. «Университет обязан возместить полученный ущерб, поэтому обратился в суд. В соответствии с законодательством, ответственность за допущенные нарушения лежит на руководителе», — рассказали в ПГНИУ

На посту исполняющего обязанности ректора университета Дмитрий Красильников находился с июля 2020 года. В мае 2022 года его утвердили на этой должности на постоянной основе. В прошлом году мужчина покинул должность по состоянию здоровья.

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