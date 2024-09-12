Психолог Метальникова рассказала, как квадробинг влияет на детей

Posted 12 сентября, 02:28
Published 12 сентября, 02:28
Modified 16 сентября, 02:32
Updated 16 сентября, 02:32
«Для подростков отождествлять себя с животными — это очень давняя и сильная традиция. Кроме того, ползание на четвереньках положительно влияет на развитие речи и общее физическое развитие ребенка», — рассказала эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
По словам психолога, если родителей беспокоит общественное мнение, то это их проблема, а не детей. «Лучше ребенок-квадробер, чем наркоман или байкер. Поэтому я бы только радовалась такому увлечению!», — добавила Метальникова.