properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 02:28

Published 12 сентября, 02:28

Modified 16 сентября, 02:32

Updated 16 сентября, 02:32

Психолог Метальникова рассказала, как квадробинг влияет на детей

12 сентября 2024, 02:28
Квадробинг — новая субкультура, которая набирает популярность среди детей и подростков. Несмотря на неоднозначное мнение россиян, психолог Александра Метальникова считает, что этому увлечению стоит только радоваться!

«Для подростков отождествлять себя с животными — это очень давняя и сильная традиция. Кроме того, ползание на четвереньках положительно влияет на развитие речи и общее физическое развитие ребенка», — рассказала эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам психолога, если родителей беспокоит общественное мнение, то это их проблема, а не детей. «Лучше ребенок-квадробер, чем наркоман или байкер. Поэтому я бы только радовалась такому увлечению!», — добавила Метальникова.

Подпишитесь
Популярное