Пятница 13-е в Прикамье может стать самым теплым днем сентября

Posted 12 сентября, 02:56
Published 12 сентября, 02:56
Modified 12 сентября, 03:03
Updated 12 сентября, 03:03
Температура воздуха в Прикамье до конца этой недели значительно не изменится, будет солнечно и без осадков. При этом в пятницу на севере и на западе региона снова возможен прогрев до +25…+26˚. 13 сентября может стать самым теплым днем за весь сентябрь, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.
Сегодня, 12 сентября, в крае будет сохраняться малооблачная погода (за исключением северных и западных районов). Днем температурный фон составит +23…+25˚С.