Пятница 13-е в Прикамье может стать самым теплым днем сентября

Температура воздуха в Прикамье до конца этой недели значительно не изменится, будет солнечно и без осадков. При этом в пятницу на севере и на западе региона снова возможен прогрев до +25…+26˚. 13 сентября может стать самым теплым днем за весь сентябрь, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.