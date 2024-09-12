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Posted 12 сентября, 02:56

Published 12 сентября, 02:56

Modified 12 сентября, 03:03

Updated 12 сентября, 03:03

Самым теплым днем сентября в Пермском крае может стать пятница 13-е

Пятница 13-е в Прикамье может стать самым теплым днем сентября

12 сентября 2024, 02:56
Фото: ideogram.ai

Самым теплым днем сентября в Пермском крае может стать пятница 13-е

Температура воздуха поднимется до +25…+26˚С.

Температура воздуха в Прикамье до конца этой недели значительно не изменится, будет солнечно и без осадков. При этом в пятницу на севере и на западе региона снова возможен прогрев до +25…+26˚. 13 сентября может стать самым теплым днем за весь сентябрь, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

Сегодня, 12 сентября, в крае будет сохраняться малооблачная погода (за исключением северных и западных районов). Днем температурный фон составит +23…+25˚С.

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#Погода#Прикамье#Синоптики#Температура#Сентябрь#Метеорология#Солнечно#Пятница 13-е
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