Россиян предупредили о вреде чая с молоком

Posted 12 сентября, 20:52
Published 12 сентября, 20:52
Modified 13 сентября, 04:40
Updated 13 сентября, 04:40
Ученые провели эксперимент, в рамках которого добровольцам давали чай с разными видами молока. После этого они проанализировали состояние их здоровья, пишет 360.ru.
Выяснилось, что употребление чая с молоком замедляет работу пищеварительной системы, а также негативно отражается на работе почек. Кроме того, напиток оказался также негативно воздействующим на артериальное давление.
В связи с этим любители чая с молоком могут столкнуться с головными болями, образованием камней в почках и постоянной усталостью. К тому же сам напиток довольно калорийный, поэтому при регулярном потреблении может наблюдаться избыточный вес.