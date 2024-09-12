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Posted 12 сентября, 20:52

Published 12 сентября, 20:52

Modified 13 сентября, 04:40

Updated 13 сентября, 04:40

Россиян предупредили о вреде чая с молоком

12 сентября 2024, 20:52
Чай с молоком может представлять определенную опасность для человеческого организма. Такой вывод сделали исследователи из берлинского медицинского центра Charite.

Ученые провели эксперимент, в рамках которого добровольцам давали чай с разными видами молока. После этого они проанализировали состояние их здоровья, пишет 360.ru.

Выяснилось, что употребление чая с молоком замедляет работу пищеварительной системы, а также негативно отражается на работе почек. Кроме того, напиток оказался также негативно воздействующим на артериальное давление.

В связи с этим любители чая с молоком могут столкнуться с головными болями, образованием камней в почках и постоянной усталостью. К тому же сам напиток довольно калорийный, поэтому при регулярном потреблении может наблюдаться избыточный вес.

#Алина Ибрагимова
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