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Posted 12 сентября, 10:23

Published 12 сентября, 10:23

Modified 12 сентября, 10:25

Updated 12 сентября, 10:25

В Перми простились с 46-летним следователем, которого зарубили топором

Сегодня в Перми простились с зарубленным топором следователем

12 сентября 2024, 10:23
Фото: 1MI / СУ СК по Пермскому краю

В Перми простились с 46-летним следователем, которого зарубили топором

Евгению Середкину было 46 лет.

Сегодня, 12 сентября, прошло прощание с главой следственного отдела по Свердловскому району города Перми СУ СКР по Пермскому краю Евгением Середкиным, сообщили в пресс-службе ведомства. Бывшего сотрудника следкома убили в ночь с 9 на 10 сентября.

Погиб Евгений в возрасте 46 лет. Большую часть жизни он посвятил карьере. «Он проявил себя как целеустремленный и принципиальный следователь, внимательный и грамотный руководитель. Евгений Викторович всегда оставался верным долгу и присяге, был неравнодушен к проблемам граждан», — рассказали в пресс-службе Следственного управления.

Как указывает следствие, в ближайшее время будут приняты все меры для установления всех подробностей инцидента. Напомним, что тело мужчины было обнаружено в ночь на вторник. Предварительно, причиной смерти стали удары топором. Подозреваемый в убийстве — пенсионер войск нацгвардии Алексей Головин — задержан и допрошен. Его отправили в СИЗО на два месяца, до 10 ноября. Дело ведут коллеги убитого из первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю.

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