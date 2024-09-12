Сегодня в Перми простились с зарубленным топором следователем

Как указывает следствие, в ближайшее время будут приняты все меры для установления всех подробностей инцидента. Напомним, что тело мужчины было обнаружено в ночь на вторник. Предварительно, причиной смерти стали удары топором. Подозреваемый в убийстве — пенсионер войск нацгвардии Алексей Головин — задержан и допрошен. Его отправили в СИЗО на два месяца, до 10 ноября. Дело ведут коллеги убитого из первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю.