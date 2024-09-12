Сегодня в Перми простились с зарубленным топором следователем

Posted 12 сентября, 10:23
Published 12 сентября, 10:23
Modified 12 сентября, 10:25
Updated 12 сентября, 10:25
Сегодня, 12 сентября, прошло прощание с главой следственного отдела по Свердловскому району города Перми СУ СКР по Пермскому краю Евгением Середкиным, сообщили в пресс-службе ведомства. Бывшего сотрудника следкома убили в ночь с 9 на 10 сентября.
Погиб Евгений в возрасте 46 лет. Большую часть жизни он посвятил карьере. «Он проявил себя как целеустремленный и принципиальный следователь, внимательный и грамотный руководитель. Евгений Викторович всегда оставался верным долгу и присяге, был неравнодушен к проблемам граждан», — рассказали в пресс-службе Следственного управления.
Как указывает следствие, в ближайшее время будут приняты все меры для установления всех подробностей инцидента. Напомним, что тело мужчины было обнаружено в ночь на вторник. Предварительно, причиной смерти стали удары топором. Подозреваемый в убийстве — пенсионер войск нацгвардии Алексей Головин — задержан и допрошен. Его отправили в СИЗО на два месяца, до 10 ноября. Дело ведут коллеги убитого из первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю.