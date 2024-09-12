Создатель «Танков онлайн» обвинил бывшую жену в клевете

Posted 12 сентября, 10:27
Published 12 сентября, 10:27
Modified 12 сентября, 10:31
Updated 12 сентября, 10:31
Седьмой кассационный суд вернул на новое рассмотрение в Ленинский районный суд уголовное дело в отношении Татьяны Волковой, бывшей жены создателя компьютерной игры «Танки онлайн» Антона Волкова. Информация опубликована в картотеке суда. В ходе семейного конфликта экс-супруг написал заявление в полицию о том, что в своем заявлении женщина оболгала его, указав, что он ведет разгульный образ жизни, что может навредить детям.
Супруги Волковы в 2023 году активно делили общего ребенка, имущество, алименты и подавали встречные иски в суд и заявления в правоохранительные органы. В марте прошлого года Волкова смогла не только забрать у бывшего супруга ребенка, но и выиграть суд по алиментам в апелляционной инстанции. По решению суда бизнесмен обязан платить экс-супруге не фиксированную сумму, а 1/6 от дохода до достижения первым ребенком 18-летия (у Волкова есть старший ребенок от первого брака), и ¼ после достижения первым ребенком 18-летия. Это существенно больше, чем 100 тысяч рублей в месяц, которые он, согласно брачному контракту, должен был выплачивать жене и ребенку в случае развода.
Тогда же Волкова и указала сведения о бывшем муже, которые он назвал ложными и порочащими его имя и написал заявление в правоохранительные органы, подтвердил журналисту Properm.ru адвокат Волковой Алексей Шардаков. По словам адвоката, суды первой и второй инстанции основывались только на словах истца и на выводах экспертизы, указавшей на наличие в словах подсудимой признаков клеветы. Первая инстанция признала Волкову виновной и назначила ей 300 часов обязательных работ. Это решение и удалось отменить в кассации.