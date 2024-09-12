Стало известно, когда пройдут сорванные в муниципалитетах Прикамья выборы

Posted 12 сентября, 06:17
Published 12 сентября, 06:17
Modified 12 сентября, 06:18
Updated 12 сентября, 06:18
Назначена дата проведения отложенного голосования по выборам депутата Думы Красновишерска по округу №8 и Думы Чернушки по округу № 10. Как сообщает крайизбирком, голосование пройдёт 1 декабря.
В данных округах не удалось избрать депутатов, так как в каждом из них осталось по одному зарегистрированному кандидату. По закону, необходимы как минимум два кандидата.
С 13 сентября начнется дополнительное выдвижение, по итогам которого и результатам последующей регистрации — будет определен список кандидатов, которые примут участие в отложенном голосовании.
На этой неделе Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги выборов, прошедших в регионе 6–8 сентября. По предварительным данным, средняя явка избирателей с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сложилась в 30,24%.
Кроме того, в эти дни прошли выборные кампании в ряде муниципалитетов и довыборы в Заксобрание Прикамья по округам №12 и 20 — явка составила 27,81%.
Депутат краевого парламента четвертого созыва по округу № 12 Олег Калинский одержал победу на довыборах, он набрал 49,2% голосов. На довыборах по округу № 20 победительницей стала Ольга Суднева, за нее отдали свои голоса 58,13% избирателей.
Большая часть из 371 распределённых мандатов досталась партии «Единая Россия».