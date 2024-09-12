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Posted 12 сентября, 06:17

Published 12 сентября, 06:17

Modified 12 сентября, 06:18

Updated 12 сентября, 06:18

Стало известно, когда пройдут сорванные в муниципалитетах Прикамья выборы

Стало известно, когда пройдут сорванные в муниципалитетах Прикамья выборы

12 сентября 2024, 06:17
Фото: Избирком Пермского края

Стало известно, когда пройдут сорванные в муниципалитетах Прикамья выборы

Сюжет
Выборы
Должны быть избраны по одному депутату в Красновишерске и Чернушке.

Назначена дата проведения отложенного голосования по выборам депутата Думы Красновишерска по округу №8 и Думы Чернушки по округу № 10. Как сообщает крайизбирком, голосование пройдёт 1 декабря.

В данных округах не удалось избрать депутатов, так как в каждом из них осталось по одному зарегистрированному кандидату. По закону, необходимы как минимум два кандидата.

С 13 сентября начнется дополнительное выдвижение, по итогам которого и результатам последующей регистрации — будет определен список кандидатов, которые примут участие в отложенном голосовании.

На этой неделе Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги выборов, прошедших в регионе 6–8 сентября. По предварительным данным, средняя явка избирателей с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сложилась в 30,24%.

Кроме того, в эти дни прошли выборные кампании в ряде муниципалитетов и довыборы в Заксобрание Прикамья по округам №12 и 20 — явка составила 27,81%.

Депутат краевого парламента четвертого созыва по округу № 12 Олег Калинский одержал победу на довыборах, он набрал 49,2% голосов. На довыборах по округу № 20 победительницей стала Ольга Суднева, за нее отдали свои голоса 58,13% избирателей.

Большая часть из 371 распределённых мандатов досталась партии «Единая Россия».

  • «Единая Россия» — 306 мандатов
  • Самовыдвиженцы- 27 мандатов
  • «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 15 мандатов
  • «КПРФ» — 11 мандатов
  • «ЛДПР» — 10 мандатов
  • «Новые люди» — 1 мандат
  • «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 1 мандат.
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#Политика#Выборы#Чернушка#Красновишерск
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