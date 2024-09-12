У кого из операторов в Перми работает замедленный YouTube. Опрос Properm.ru

История блокировки YouTube в России вошла в активную фазу летом этого года. 12 июля «Ростелеком» предупредил о возможных сбоях у YouTube. Тогда компания ссылалась на техпроблемы в работе оборудования Google, в частности, Google Global Cache. Якобы его мощности перегружены, а расширить их нельзя, поэтому скорость загрузки роликов может упасть у абонентов всех российских операторов.