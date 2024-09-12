У кого из операторов в Перми работает замедленный YouTube. Опрос Properm.ru

Posted 12 сентября, 11:56
Published 12 сентября, 11:56
Modified 12 сентября, 11:58
Updated 12 сентября, 11:58
Портал Properm.ru провел опрос среди подписчиков телеграм-канала на тему работы YouTube. Редакцию интересовало — у кого из интернет-провайдеров и мобильных операторов работает видеохостинг. В голосовании приняли участие почти полторы тысячи человек. Отметим, что среди вариантов ответа редакция предлагала самых популярных представителей телекома в Перми.
Самый слабый уровень блокировки, судя по результатам опроса, у Теlе2 (сейчас Т2) — 40% опрошенных отметили, что YouTube работает у оператора. На втором месте с 34% голосов — МТС, третий — с 15%, «Мегафон». Замыкает список с 11% — билайн. Журналисты Properm.ru также протестировали возможность работы T2 — скорость загрузки была самая быстрая. В пресс-службе телекоммуникационной компании комментировать ситуацию не стали.
Среди пользователей домашнего интернета лучше всего работает YouTube у «отечественного производителя» — Дом.ру (входит в холдинг «ЭР-Телеком»). Вторым в этом опросе также стал МТС с 27%. На третьем месте — «Ростелеком,» который набрал 26%. Четвёртым — с самой качественной блокировкой YouTube — стал билайн.
История блокировки YouTube в России вошла в активную фазу летом этого года. 12 июля «Ростелеком» предупредил о возможных сбоях у YouTube. Тогда компания ссылалась на техпроблемы в работе оборудования Google, в частности, Google Global Cache. Якобы его мощности перегружены, а расширить их нельзя, поэтому скорость загрузки роликов может упасть у абонентов всех российских операторов.
Позднее Роскомнадзор заявил, что снижение качества работы сервиса связано с «политикой» Google, которая «ушла из России, прекратив поддержку инфраструктуры кэширующих серверов в российских сетях связи и предпочтя процедуру банкротства московского офиса». Американский гигант опроверг предположения о проблемах на своей стороне.
Крупнейшие российские операторы в этот момент не раскрывали клиентам причины сбоев. Но в провайдере «Дом.ру» публично объясняли перебои «регулированием со стороны РКН». В августе приостановка YouTube в России достигла своего пика.