Устроил погром. Пермский толстый кот Крошик попытался сбежать от врачей

«Крошик… Устроил нам сегодня погром и побег. Уже очень даже активный парень. Был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки, но… после порции корма подобрел», — пишет девушка. Она отмечает, что вторую неделю ветеринаров атакуют журналисты, а клиники размещают видео из их реабилитационного центра под своими именем. Однако никто не спрашивает, чем помочь животному.