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Posted 12 сентября, 11:12

Published 12 сентября, 11:12

Modified 12 сентября, 11:34

Updated 12 сентября, 11:34

Пермский 17-килограммовый кот Крошик устроил попытку побега

Устроил погром. Пермский толстый кот Крошик попытался сбежать от врачей

12 сентября 2024, 11:12
Фото: rehabDogPerm/ Telegram

Пермский 17-килограммовый кот Крошик устроил попытку побега

Домашний питомец проходит реабилитацию, для него составили программу похудения.

Пермский 17-килограммовый кот Крошик попытался сбежать от ветеринаров. Фото домашнего питомца в Telegram-канале опубликовала ветеринарный врач Екатерина Бедакова, которая занимается реабилитацией животного.

«Крошик… Устроил нам сегодня погром и побег. Уже очень даже активный парень. Был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки, но… после порции корма подобрел», — пишет девушка. Она отмечает, что вторую неделю ветеринаров атакуют журналисты, а клиники размещают видео из их реабилитационного центра под своими именем. Однако никто не спрашивает, чем помочь животному.

Ранее о коте Крошике, которого неравнодушные пермяки раскормили до 17 кг, рассказали в пермском приюте «Матроскин». Животному составили программу реабилитации, включающую занятия на водной беговой дорожке. Процесс похудения может занять более одного года.

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#Общество#Пермь#Матроскин#Домашние животные#Кошки#Ветеринарная клиника#Ветеринар
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