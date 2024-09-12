Устроил погром. Пермский толстый кот Крошик попытался сбежать от врачей

Posted 12 сентября, 11:12
Published 12 сентября, 11:12
Modified 12 сентября, 11:34
Updated 12 сентября, 11:34
Пермский 17-килограммовый кот Крошик попытался сбежать от ветеринаров. Фото домашнего питомца в Telegram-канале опубликовала ветеринарный врач Екатерина Бедакова, которая занимается реабилитацией животного.
«Крошик… Устроил нам сегодня погром и побег. Уже очень даже активный парень. Был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки, но… после порции корма подобрел», — пишет девушка. Она отмечает, что вторую неделю ветеринаров атакуют журналисты, а клиники размещают видео из их реабилитационного центра под своими именем. Однако никто не спрашивает, чем помочь животному.
Ранее о коте Крошике, которого неравнодушные пермяки раскормили до 17 кг, рассказали в пермском приюте «Матроскин». Животному составили программу реабилитации, включающую занятия на водной беговой дорожке. Процесс похудения может занять более одного года.