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Posted 12 сентября, 10:22

Published 12 сентября, 10:22

Modified 12 сентября, 10:24

Updated 12 сентября, 10:24

Стали известны подробности утреннего ДТП с грузовиком на Восточном обходе Перми

В Госавтоинспекции рассказали о ДТП с грузовиком на Восточном обходе Перми

12 сентября 2024, 10:22
Фото: скриншот видео читателя Properm.ru

Стали известны подробности утреннего ДТП с грузовиком на Восточном обходе Перми

Сюжет
Дтп
Читатели Properm.ru ранее прислали видео с места аварии.

Стали известны подробности ДТП с грузовиком на Восточном обходе Перми. Авария случилась сегодня около 10:00. По Восточному обходу со стороны ул. Лядовская ехал автомобиль Газ-330202 под управлением 37-летнего водителя. По предварительной информации, на 8,3 км дороги мужчина не справился с управлением, наехал на препятствие и металлическую опору освещения.

В результате автомобиль опрокинулся, сообщили Properm.ru в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Водитель получил травмы. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Корреспондент Properm.ru запросил информацию о состоянии автомобилиста в Минздраве Прикамья.

Ранее в Еловском округе Пермского края в ДТП попал автобус с 12 школьниками. Водитель транспортного средства врезался в автогрейдер. В результате восемь человек получили травмы.

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#Авто#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Восточный обход
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