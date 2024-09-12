В Госавтоинспекции рассказали о ДТП с грузовиком на Восточном обходе Перми

Стали известны подробности ДТП с грузовиком на Восточном обходе Перми. Авария случилась сегодня около 10:00. По Восточному обходу со стороны ул. Лядовская ехал автомобиль Газ-330202 под управлением 37-летнего водителя. По предварительной информации, на 8,3 км дороги мужчина не справился с управлением, наехал на препятствие и металлическую опору освещения.