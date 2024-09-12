В Куединском округе в рамках нацпроекта капитально отремонтировали два моста

Posted 12 сентября, 16:51
Published 12 сентября, 16:51
Modified 12 сентября, 16:53
Updated 12 сентября, 16:53
В Куединском округе завершился капитальный ремонт двух мостов через реки Солдово и Бикбардинка. Обновленные мосты находятся на въезде в деревню Трегубовка и село Бикбарда, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«К ремонту приступили в начале строительного сезона, при минимальном уровне воды в реках — все работы удалось завершить раньше срока. На обоих мостах полностью смонтированы новые балки, расширены опоры для надёжности конструкции, уложено асфальтобестонное покрытие, нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Чтобы строительство не мешало движению, была обустроена объездная дорога», — сообщил губернатор.
Работы на объектах велись в рамках федерального проекта «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Отремонтированные мосты ведут к автодороге «Чернушка-Куеда», которая связывает населенные пункты Чернушинского и Куединского округов и имеет выход на автомобильные дороги Башкортостана.
Сейчас продолжается капремонт моста через реку Чусовая в Чусовом. Завершены все подготовительные работы. Обновление моста стартовало в 2023 году, завершить его намерены до конца 2024 года.
Всего же в 2024 году по нацпроекту в нормативное состояние будут приведены 15 мостов в девяти муниципалитетах. На данный момент завершены 12 из них — в Перми, Березниках, Кудымкаре, Юсьве, Губахе, Чердынском и Куединском округах.