В Куединском округе в рамках нацпроекта капитально отремонтировали два моста

Всего же в 2024 году по нацпроекту в нормативное состояние будут приведены 15 мостов в девяти муниципалитетах. На данный момент завершены 12 из них — в Перми, Березниках, Кудымкаре, Юсьве, Губахе, Чердынском и Куединском округах.