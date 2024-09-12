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Posted 12 сентября, 07:19

Published 12 сентября, 07:19

Modified 12 сентября, 07:21

Updated 12 сентября, 07:21

В Перми до 16 сентября частично перекрыли движение на улице Окулова

В Перми частично ограничат движение на улице Окулова

12 сентября 2024, 07:19
Фото: 1MI

В Перми до 16 сентября частично перекрыли движение на улице Окулова

Водителя рекомендуется заранее планировать свой маршрут.

В Перми до 00:00 16 сентября временно будет перекрыто движение по одной полосе на ул. Окулова — от ул. Крисанова до ул. Окулова, 46. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Прикамья.

Мера введена для обеспечения безопасности дорожного движения при аварийных работах по водоснабжению, пояснили в в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Краевые власти рекомендуют заранее планировать маршрут поездок.

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#Пермь#Движение#Водоснабжение#Минтранс Прикамья#Планирование маршрута
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