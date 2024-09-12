В Перми частично ограничат движение на улице Окулова

Posted 12 сентября, 07:19
Published 12 сентября, 07:19
Modified 12 сентября, 07:21
Updated 12 сентября, 07:21
В Перми до 00:00 16 сентября временно будет перекрыто движение по одной полосе на ул. Окулова — от ул. Крисанова до ул. Окулова, 46. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Прикамья.
Мера введена для обеспечения безопасности дорожного движения при аварийных работах по водоснабжению, пояснили в в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».
Краевые власти рекомендуют заранее планировать маршрут поездок.