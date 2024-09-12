В Перми демонтируют еще 26 незаконных торговых объектов

Ранее в столице Прикамья была утверждена схема размещения НТО и требования к их внешнему виду. Это помогает обеспечить единые подходы ко всем таким объектам, вне зависимости от формы собственности, а также сохранить архитектурный облик уже существующей застройки. Помимо этого, в Перми действует положение, регламентирующее порядок выявления и демонтажа незаконно установленных киосков и иных НТО, находящихся на муниципальных и государственных земельных участках. Пермяки могут сообщить о фактах незаконной торговли в администрацию района и в территориальном отделе полиции.