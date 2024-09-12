В Перми демонтируют еще 26 незаконных торговых объектов

Posted 12 сентября, 08:15
Published 12 сентября, 08:15
Modified 12 сентября, 08:17
Updated 12 сентября, 08:17
В Перми стартовал демонтаж 26 незаконных торговых объектов. Среди них — палатки, павильоны, вендинговые аппараты, шиномонтаж. Сейчас власти демонтируют незаконный киоск на ул. Куйбышева, 115/2.
Ранее на ул. Куйбышева, 115/2 специалисты обнаружили два незаконных нестационарных торговых объекта (НТО). Один из них снесен, работы по демонтажу второго продолжаются. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ближайшее время планируется снести 26 незаконных НТО.
Администрация Перми ведет системную работу по выявлению и демонтажу самовольно установленных торговых объектов. Незаконная торговля часто приводит к перегороженным тротуарам, вытаптыванию газонов и оставленному мусору. Во всех районах ведутся плановые рейды по выявлению нелегальных объектов, учитываются и обращения горожан. Если выявлен незаконный НТО, то специалисты ведут с его владельцем разъяснительную работу по недопущению нарушений. Если предприниматели не устраняют нарушения, то самовольно установленные НТО демонтируют.
Ранее в столице Прикамья была утверждена схема размещения НТО и требования к их внешнему виду. Это помогает обеспечить единые подходы ко всем таким объектам, вне зависимости от формы собственности, а также сохранить архитектурный облик уже существующей застройки. Помимо этого, в Перми действует положение, регламентирующее порядок выявления и демонтажа незаконно установленных киосков и иных НТО, находящихся на муниципальных и государственных земельных участках. Пермяки могут сообщить о фактах незаконной торговли в администрацию района и в территориальном отделе полиции.